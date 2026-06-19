ETV Bharat / state

कौशाम्बी में यमुना नदी को 8 जगहों से बांधकर बालू खनन का भंडाफोड़, मशीनों से खोला गया रास्ता

कौशांबी जिले में महेवाघाट के दलेलगंज में यमुना नदी की जलधारा रोककर अवैध बालू खनन करने के मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है.

Photo Credit: ETV Bharat
.हरदोई के पट्टाधारक आदर्श कुमार पर लगा गंभीर आरोप (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 5:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कौशांबी: उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में यमुना नदी की प्राकृतिक जलधारा को रोककर अवैध खनन किए जाने का मामला सामने आया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे गए एक उच्च स्तरीय शिकायती पत्र में सनसनीखेज आरोप लगाया गया है कि मंझनपुर तहसील के महेवाघाट थाना क्षेत्र में यमुना नदी की मुख्य धारा को कई स्थानों पर बांधकर अवैध रास्ता बनाया गया है.

माफिया उस रास्ते से भारी पोकलैंड मशीनों के जरिए नदी के बीच से मौरंग और बालू का अवैध खनन कर रहे थे. स्थानीय ग्रामीणों ने इस पूरी अवैध गतिविधि का वीडियो साक्ष्य बनाकर जिला प्रशासन को दिखाया, जिसके बाद महकमे में हड़कंप मच गया.

मंझनपुर तहसील के दलेलगंज में अवैध रैंप ध्वस्त. (Video Credit: ETV Bharat)

दलेलगंज-जमुनापुर के बीच अदीजा माइंस पर आरोप: यह मामला महेवाघाट थाना क्षेत्र के दलेलगंज और जमुनापुर गांव के बीच बहने वाली यमुना नदी का है. मुख्यमंत्री को भेजे गए शिकायती पत्र के अनुसार, यमुना नदी खंड संख्या 16/23 से 16/25 का बालू-मौरंग खनन पट्टा मेसर्स अदीजा माइन्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में स्वीकृत है. इस सरकारी दस्तावेज में पट्टाधारक के रूप में आदर्श कुमार (पुत्र वेद प्रकाश) का नाम दर्ज है, जो मूल रूप से जनपद हरदोई के ग्राम गौरीया (अलीगंज नागरिया) के निवासी बताए गए हैं. शिकायतकर्ता का सीधा आरोप है कि दलेलगंज और जमुनापुर के बीच यमुना नदी की जलधारा को करीब आठ अलग-अलग स्थानों पर पूरी तरह रोककर अस्थायी रास्ता तैयार किया गया था.

मशीनों से करक रहे थे खनन माफिया: इसी अवैध रास्ते के सहारे बड़ी-बड़ी प्रतिबंधित मशीनों को नदी के गहरे पानी के भीतर उतारकर अवैध रूप से मौरंग और बालू का खनन किया जा रहा था. माफियाओं पर आरोप है कि नदी के प्राकृतिक प्रवाह को पूरी तरह बाधित कर जमुनापुर, रामनगर और महेवा की ओर जाने वाली जलधारा को प्रभावित किया गया है. नदी का स्वरूप बदलने से स्थानीय पर्यावरणीय और पारिस्थितिक संतुलन र भी एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है. इस गंभीर मामले को लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी पट्टाधारक और साठगांठ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी.

जिला प्रशासन ने मशीनों से हटवाई मिट्टी: मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश मिलते ही शुक्रवार को कौशाम्बी जिला प्रशासन और पुलिस बल की संयुक्त टीम भारी लाव-लश्कर के साथ सीधे मौके पर पहुंची. प्रशासन ने यहां त्वरित और बड़ी कार्रवाई करते हुए पोकलैंड मशीनों के जरिए नदी के बीच बनाए गए सभी अस्थाई मिट्टी के रास्तों को ध्वस्त कर दिया. इस कार्रवाई को लेकर खनन अधिकारी सीपी जायसवाल ने बताया कि जल धारा में जो मिट्टी डाल कर रास्ता बनाया गया था, उसे हटवा कर प्राकृतिक धारा को दोबारा सुचारू रूप से खोल दिया गया है.

पट्टाधारक को कारण बताओ नोटिस: इसके साथ ही खनन विभाग ने घाट मालिक और पट्टाधारक मेसर्स अदीजा माइंस को कारण बताओ नोटिस भेज कर तय समय सीमा के भीतर जवाब तलब किया है. अधिकारियों का कहना है कि नोटिस का आधिकारिक जवाब मिलने के बाद पट्टा निरस्तीकरण और NGT के नियमों के उल्लंघन के तहत आगे की सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. इस बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के बाद कौशाम्बी के खनन माफियाओं और अवैध परिवहन करने वाले सिंडिकेट में पूरी तरह से हड़कंप मच गया है. स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से आगे भी निगरानी रखने की मांग की है.

यह भी पढ़ें- फतेहपुर का चर्चित पट्टीशाह दोहरा हत्याकांड: 18 साल बाद कोर्ट का फैसला, 14 दोषियों को उम्रकैद की सज़ा

TAGGED:

ADEEJA MINES AND CONSTRUCTION
MINING OFFICER CP JAISWAL KAUSHAMBI
MAHEWAGHAT SAND MINING FIR
MANJHANPUR ILLEGAL RAMP DEMOLISHED
ILLEGAL MINING IN YAMUNA RIVER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.