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कौशांबी में ग्रामीणों ने दबिश देने पहुंची छत्तीसगढ़ पुलिस टीम पर चोर समझकर किया हमला, तीन घायल

कौशांबी : कोखराज थाना क्षेत्र के इचौली गांव पहुंची छत्तीसगढ़ देवनगर थाने की पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने चोर समझकर हमला कर दिया. हमले में तीन पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं. घायल पुलिसकर्मियों को मेडिकल काॅलेज में भर्ती कराया गया है. क्षेत्राधिकारी सिराथू सत्येंद्र कुमार तिवारी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है.

बताया गया कि छत्तीसगढ़ देवनगर थाने की पुलिस टीम कोखराज थाना क्षेत्र के इचौली गांव में वांछित अपराधी आकाश और शिवम की तलाश में पहुंची थी. टीम ने आकाश को पकड़ लिया था. जब पुलिस टीम शिवम के घर पहुंची तो शिवम चोर-चोर चिल्लाकर भागने लगा. बिना वर्दी पुलिस टीम को देख ग्रामीणों ने उन्हेंचोर समझा और हमला कर दिया. बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए. आरोप है कि इसी दौरान पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट शुरू हो गई.

बताया जा रहा कि दो पुलिसकर्मी किसी तरह मौके से निकल भागे और क्षेत्रीय थाने पहुंचे. इधर, तीन पुलिसकर्मी ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए, जिन्हें ग्रामीणों ने मारपीट कर लहूलुहान कर दिया. पुलिसकर्मी जगदेव प्रसाद रो गंभीर चोटें आईं. इसी बीच पहुंची क्षेत्रीय पुलिस ने हालात पर काबू किया और घायल पुलिसकर्मियों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. इस घटना के बाद इलाके में तनाव और अफरातफरी का माहौल हैं.