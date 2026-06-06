कौशांबी में ग्रामीणों ने दबिश देने पहुंची छत्तीसगढ़ पुलिस टीम पर चोर समझकर किया हमला, तीन घायल
कोखराज थाना क्षेत्र के इचौली गांव का मामला. एनडीपीएस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी पुलिस टीम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 2:35 PM IST
कौशांबी : कोखराज थाना क्षेत्र के इचौली गांव पहुंची छत्तीसगढ़ देवनगर थाने की पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने चोर समझकर हमला कर दिया. हमले में तीन पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं. घायल पुलिसकर्मियों को मेडिकल काॅलेज में भर्ती कराया गया है. क्षेत्राधिकारी सिराथू सत्येंद्र कुमार तिवारी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है.
बताया गया कि छत्तीसगढ़ देवनगर थाने की पुलिस टीम कोखराज थाना क्षेत्र के इचौली गांव में वांछित अपराधी आकाश और शिवम की तलाश में पहुंची थी. टीम ने आकाश को पकड़ लिया था. जब पुलिस टीम शिवम के घर पहुंची तो शिवम चोर-चोर चिल्लाकर भागने लगा. बिना वर्दी पुलिस टीम को देख ग्रामीणों ने उन्हेंचोर समझा और हमला कर दिया. बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए. आरोप है कि इसी दौरान पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट शुरू हो गई.
बताया जा रहा कि दो पुलिसकर्मी किसी तरह मौके से निकल भागे और क्षेत्रीय थाने पहुंचे. इधर, तीन पुलिसकर्मी ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए, जिन्हें ग्रामीणों ने मारपीट कर लहूलुहान कर दिया. पुलिसकर्मी जगदेव प्रसाद रो गंभीर चोटें आईं. इसी बीच पहुंची क्षेत्रीय पुलिस ने हालात पर काबू किया और घायल पुलिसकर्मियों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. इस घटना के बाद इलाके में तनाव और अफरातफरी का माहौल हैं.
छत्तीसगढ़ पुलिस के घायल पुलिसकर्मी जगदेव प्रसाद ने बताया कि एनडीपीएस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था. दूसरा व्यक्ति फरार होकर कौशांबी अपने घर भाग आया था. जिसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम यहां पहुंची थी. कुछ लोगों को थाने में सूचना देने के लिए भेजा गया था. थाने से आने पर देरी होने पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया. क्षेत्राधिकारी सिराथू सत्येंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ पुलिस टीम पर हमला किए जाने का मामला संज्ञान में आया है. मामले की जांच की जा रही है. जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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