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कौशांबी में स्कूल की निर्माणाधीन सीढ़ी ढहने से मजदूर की मौत, ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप

कौशांबी जिले के करारी में निर्माणाधीन स्कूल की सीढ़ी ढहने से 22 वर्षीय मजदूर प्रेमचंद की मौत हो गई.

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पर्याप्त सपोर्ट न मिलने से भरभराकर गिरी निर्माणाधीन सीढ़ी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 3:09 PM IST

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Updated : July 21, 2026 at 3:21 PM IST

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कौशांबी: कौशांबी ज़िले में एक निर्माणाधीन स्कूल की इमारत में शटरिंग खोलते समय एक दर्दनाक हादसा हो गया. निर्माणाधीन सीढ़ी के अचानक भरभराकर ढहने से काम कर रहे एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे में मारे गए मजदूर प्रेमचंद के भाई शिव लाल ने निर्माण के काम में लापरवाही का आरोप लगाया है. उन्होंने स्कूल संचालक और ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

जदूर की मौत पर परिजनों का हंगामा, करारी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. (Video Credit: ETV Bharat)

सीढ़ी के नीचे दबा 22 वर्षीय मजदूर: स्थानीय पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. यह दुखद हादसा करारी कोतवाली क्षेत्र के बजहा खुर्रमपुर गांव में घटित हुआ. यहाँ एक निर्माणाधीन स्कूल परिसर में 22 वर्षीय मजदूर प्रेमचंद शटरिंग खोल रहा था. इसी दौरान निर्माणाधीन सीढ़ी अचानक भरभराकर गिर गई, जिसके नीचे दबकर प्रेमचंद गंभीर रूप से घायल हो गया.

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निर्माणाधीन स्कूल की शटरिंग खोलते समय हादसा हुआ. (Photo Credit: ETV Bharat)

लापरवाही के कारण हुआ हादसा: घटनास्थल पर मौजूद अन्य लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी जान नहीं बच सकी. मृतक के भाई का गंभीर आरोप है कि सीढ़ी को किसी भी तरफ से पर्याप्त सुरक्षा सपोर्ट नहीं दिया गया था. ठेकेदार की इसी भारी लापरवाही के कारण यह जानलेवा हादसा हुआ. घटना की खबर मिलते ही परिजनों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया.

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परिजनों ने ठेकेदार और स्कूल संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाया. (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलिस ने शुरू की कानूनी जांच: परिजनों ने स्कूल संचालक और ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है. घटना की सूचना पर पहुंची करारी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिजनों की लिखित तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. थानाध्यक्ष करारी संजय कुमार सिंह के मुताबिक परिजनों की तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है और रिपोर्ट आते ही सख्त कदम उठाए जाएंगे.

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Last Updated : July 21, 2026 at 3:21 PM IST

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