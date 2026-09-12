कौशांबी: स्कूल के लिए निकलीं दो छात्राएं लापता, मंदिर में मिली साइकिल-ड्रेस
दोनों आपस में सहेलियां, कक्षा 8 की छात्राएं, पुलिस ने तलाश के लिए दो टीमें गठित कीं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 7:00 PM IST
कौशांबी : जिले के महेवाघाट इलाके में घर से स्कूल के लिए निकलीं दो छात्राएं लापता हो गईं. दोनों कक्षा 8 की छात्रा हैं. उनके घर न लौटने पर जब परिजनों ने तलाश शुरू की लेकिन कहीं पता नहीं चला. इसी बीच बैरमपुर-महेवाघाट मार्ग स्थित हरभजन बाबा मंदिर के पुजारी ने पुलिस को परिसर में साइकिल और स्कूली ड्रेस मिलने की सूचना दी. पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर छात्राओं की तलाश के लिए दो टीमें गठित की हैं.
परिजनों ने पुलिस को बताया है कि शनिवार सुबह दोनों सहेलियां एक ही साइकिल से स्कूल जाने के लिए घर से निकली थीं. स्कूल की छुट्टी का समय बीत जाने के काफी देर बाद भी दोनों घर नहीं लौटीं. इस पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की. इसी क्रम में बैरमपुर-महेवाघाट मार्ग स्थित हरभजन बाबा मंदिर में पूजा-पाठ और साफ-सफाई के लिए पहुंचे पुजारी को परिसर में एक साइकिल और स्कूली ड्रेस दिखाई दी.
संदेह होने पर पुजारी ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने आसपास के विद्यालयों से संपर्क किया तो प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने ड्रेस के आधार पर दोनों छात्राओं की पहचान की. मौके पर पहुंचे परिजनों ने भी साइकिल और स्कूली ड्रेस से दोनों छात्राओं की पहचान की. पुलिस ने मंदिर और आसपास के इलाकों में पूछताछ की. दुकानदारों ने बताया कि दोनों छात्राएं एक ही साइकिल से महेवाघाट की ओर जाती हुई दिखाई दी थीं. इसके बाद पुलिस ने संभावित स्थानों पर छात्राओं की तलाश शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है.
दोनों छात्राओं के अचानक लापता होने से परिवार के लोग परेशान हैं और ग्रामीण भी उनके सकुशल मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली है. छात्राओं की तलाश के लिए दो टीमें लगाई गई हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों छात्राओं को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है.
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