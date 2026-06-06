कौशांबी में हृदय विदारक हादसा; तालाब में नहाने गईं दो चचेरी बहनों की डूबने से मौत
पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के जलौली गांव की घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 11:14 AM IST
कौशांबी : पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के जलौली गांव में शुक्रवार को दुखद और हृदय विदारक घटना हो गई. यहां तालाब में नहाने गईं दो चचेरी बहनों की डूबने से मौत हो गई. हादसे के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. वहीं जिलाधिकारी ने मौके पर राजस्व विभाग को भेज कर रिपोर्ट सौपने का निर्देश दिया है.
सीओ जेपी पांडे ने बताया कि पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के जलौली गांव निवासी 10 साल की संजना और 12 साल की रागिनी घर के पास ही स्थित पठान तालाब में नहाने गई थीं. नहाते समय दोनों बच्चियां गहरे पानी की तरफ चली गईं और दलदल में समाने लगीं. तालाब किनारे मौजूद स्थानीय लोगों ने बच्चियों को डूबते देखा तो शोर मचा दिया. शोर सुनकर मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन भी पहुंच गए.
इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने तालाब में कूद गए और काफी देर बाद दोनों बच्चियों को पानी से बाहर निकाला. हालांकि बहुत देर हो चुकी थी और दोनों मासूमों की सांसें थम चुकी थीं. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने बच्चियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. वहीं, सूचना मिलने पर डीएम के निर्देश पर राजस्वकर्मी भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को दैवीय आपदा राहत कोष से आर्थिक मदद दिलाने की कार्रवाई की.
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