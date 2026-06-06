ETV Bharat / state

कौशांबी में हृदय विदारक हादसा; तालाब में नहाने गईं दो चचेरी बहनों की डूबने से मौत

पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के जलौली गांव की घटना.

कौशांबी में चचेरी बहनों की डूबने से मौत.
कौशांबी में चचेरी बहनों की डूबने से मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 11:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कौशांबी : पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के जलौली गांव में शुक्रवार को दुखद और हृदय विदारक घटना हो गई. यहां तालाब में नहाने गईं दो चचेरी बहनों की डूबने से मौत हो गई. हादसे के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. वहीं जिलाधिकारी ने मौके पर राजस्व विभाग को भेज कर रिपोर्ट सौपने का निर्देश दिया है.

गांव पहुंची प्रशासनिक टीम.
गांव पहुंची प्रशासनिक टीम. (Photo Credit : ETV Bharat)



सीओ जेपी पांडे ने बताया कि पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के जलौली गांव निवासी 10 साल की संजना और 12 साल की रागिनी घर के पास ही स्थित पठान तालाब में नहाने गई थीं. नहाते समय दोनों बच्चियां गहरे पानी की तरफ चली गईं और दलदल में समाने लगीं. तालाब किनारे मौजूद स्थानीय लोगों ने बच्चियों को डूबते देखा तो शोर मचा दिया. शोर सुनकर मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन भी पहुंच गए.

गांव पहुंची प्रशासनिक व पुलिस टीम.
गांव पहुंची प्रशासनिक व पुलिस टीम. (Photo Credit : ETV Bharat)

इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने तालाब में कूद गए और काफी देर बाद दोनों बच्चियों को पानी से बाहर निकाला. हालांकि बहुत देर हो चुकी थी और दोनों मासूमों की सांसें थम चुकी थीं. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने बच्चियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. वहीं, सूचना मिलने पर डीएम के निर्देश पर राजस्वकर्मी भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को दैवीय आपदा राहत कोष से आर्थिक मदद दिलाने की कार्रवाई की.

यह भी पढ़ें : हृदयविदारक; तालाब में डूबे 10 वर्षीय मासूम की मौत, बचाने कूदे भाई की हालत गंभीर

यह भी पढ़ें : गोरखपुर में दुखद हादसा; सरयू नदी में डूबने से भाई-बहन की मौत, नहाने के दौरान हुई घटना

TAGGED:

2 GIRLS DIED AFTER DROWNING IN POND
DEATH BY DROWNING IN POND
TRAGIC ACCIDENT IN KAUSHAMBI
HEART WRENCHING ACCIDENT
DEATH BY DROWNING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.