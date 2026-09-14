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कौशांबी में कार की डिग्गी में मिली लाश का खुलासा; ममेरे भाई ने ही की थी युवक की हत्या, दो गिरफ्तार

कौशांबी पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलांस की मदद से रविवार की सुबह कार से मिले रवि यादव के शव मामले का पर्दाफाश किया गया है.

कौशांबी: कौशांबी के महमदपुर गांव में सुनसान खेत में खड़ी सफेद स्विफ्ट कार की डिग्गी से 13 सितंबर की सुबह खून से लथपथ लाश मिली थी. कत्ल करने वाला कोई गैर नहीं, बल्कि रवि यादव का अपना ममेरा भाई ही निकला. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है.

शराब के नशे में हुआ था विवाद: मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने प्रयागराज के धूमनगंज निवासी दो युवकों संदीप यादव और उसके साथी शानू यादव को दबोच लिया. थाने की सलाखों के पीछे पहुंचते ही जब आरोपियों ने वारदात की हकीकत बयां की, तो पुलिसकर्मियों के भी रोंगटे खड़े हो गए. पुलिस के मुताबिक यह वारदात 12 सितंबर की रात हुई थी. मंझनपुर थाना क्षेत्र के महमदपुर के एक प्लॉट पर आरोपी संदीप, शानू और रवि यादव एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे.

ईंट से हमला करके उतार दिया मौत के घाट: शराब का नशा जैसे-जैसे चढ़ने लगा, बातचीत का माहौल बिगड़ गया. रवि यादव अचानक जिद पर अड़ गया कि वह संदीप की सगी बहन से शादी करेगा. संदीप के मुताबिक उसने गुस्से में रवि को डांटते हुए कहा कि होश में आ, मैं तेरे सगे मामा का बेटा हूं और मेरी बहन रिश्ते में तेरी भी बहन लगती है. इस बात पर गाली-गलौज शुरू हुई और गुस्से में आकर संदीप और शानू ने पास पड़ी भारी ईंट से हमला करके रवि की जान ले ली.

वारदात 12 सितंबर की रात हुई थी. (Photo Credit: ETV Bharat)

कीचड़ में कार धंसने पर छोड़कर भागे थे आरोपी: चेहरा पूरी तरह बिगाड़ने के बाद आरोपियों ने शव को स्विफ्ट कार की डिग्गी में ठूंस दिया. उनका प्लान शव को नदी या घने जंगलों में फेंकने का था, लेकिन जल्दबाजी में कार घटना स्थल के पास ही कीचड़ भरे खेत में बुरी तरह धंस गई. जब गाड़ी के पहिये बाहर नहीं निकले, तो पकड़े जाने के डर से आरोपी कार को वहीं छोड़कर अंधेरे में भाग निकले. पुलिस ने खून से सनी ईंट और फोन बरामद करके दोनों को जेल भेज दिया है.

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