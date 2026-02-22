ETV Bharat / state

कौशांबी में पुलिस और राजस्व टीम पर पथराव; 15 नामजद, कई अज्ञात पर मुकदमा दर्ज

सैनी थाना क्षेत्र के रामपुर धमावां का मजरा गौराहार में विवादित मकान पर कब्जा दिलाने पहुंची थी टीम.

कौशांबी में पुलिस और राजस्व टीम पर पथराव
कौशांबी में पुलिस और राजस्व टीम पर पथराव. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 22, 2026 at 2:58 PM IST

कौशांबी : सैनी थाना क्षेत्र के रामपुर धमावां का मजरा गौराहार में एक मकान पर कब्जे के विवाद का समाधान निकालने पहुंची पुलिस और राजस्व टीम पर पथराव की बात सामने आई है. इस घटना में पुलिस और राजस्वकर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए हैं. हालात काबू करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है. वहीं नयाब तहसीलदार की तहरीर पर 15 नामजद और कई अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

सीओ सिराथू भैया संतोष कुमार के मुताबिक सैनी थाना क्षेत्र के रामपुर धमावां का मजरा गौराहार के रहने वाले जय सिंह हरियाणा में रहते हैं. कुछ लोगों ने उनके घर का ताला तोड़कर कब्जा कर लिया था. इस बाबत बीती 27 जनवरी को रोहित, मोहित, झुलनी देवी, शिव सिंह और कमल सिंह के खिलाफ तहरीर दी गई थी. जांच में आरोपियों द्वारा मकान पर जबरन कब्जा किए जाने की बात सही निकली. इस पर शनिवार शाम करीब पांच बजे नायब तहसीलदार अतुल कुमार वर्मा और थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मकान को कब्जामुक्त कराने पहुंचे थे. इसी दौरान विपक्षियों के हमला कर दिया.

सीओ के मुताबिक पथराव में कानूनगो रियाज अहमद, कांस्टेबल भानु कुमार, कामतानाथ और पीड़ित जय सिंह घायल हुए हैं. सभी घायलों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिराथू में मेडिकल परीक्षण कराया गया. हालांकि मकान को कब्जा मुक्त कराकर सरकारी ताला लगवा दिया गया है. हमले के मामले में नायब तहसीलदार की तहरीर पर 15 नामजद व कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है. हिरासत में लिए गए दो लोगों से पूछताछ की जा रही है. घटनास्थल पर एहतियातन पुलिस बल तैनात है.

