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कौशांबी में सपा नेता इंद्रजीत सरोज ने कहा- "केशव प्रसाद मौर्य चाहे जितना बड़ा तिलक लगा लें, सम्मान नहीं मिलेगा"

कौशांबी में सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर विवादित बयान दिया है.

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सिराथू में सपा का कार्यकर्ता सम्मेलन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 9:02 PM IST

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कौशांबी: कौशांबी जिले के सिराथू में समाजवादी पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर विवादित बयान दिया है. इंद्रजीत सरोज ने मंच से दावा किया कि केशव प्रसाद मौर्य चाहे जितना बड़ा तिलक लगा लें, उन्हें सम्मान नहीं मिलने वाला.

उन्होंने कहा कि केशव मौर्य ने जब से मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई है, यूपी की जिस भी सीट से वह मैदान में उतरेंगे, चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा. इतना ही नहीं, मंच से सामने बैठे एक व्यक्ति का नाम लेते हुए उन्होंने अमर्यादित संदर्भ तक दे डाला.

सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज. (Video Credit: ETV Bharat)

सिराथू छोड़कर दूसरी सीट तलाशने का लगाया आरोप: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह नगर सिराथू में सपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में मंझनपुर से विधायक इंद्रजीत सरोज बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. कार्यक्रम में सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इंद्रजीत सरोज पूरी तरह आक्रामक नजर आए. उन्होंने दावा किया कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशांबी और सिराथू की जमीन छोड़ चुके हैं और अब इलाहाबाद शहर उत्तरी सीट तलाश रहे हैं, लेकिन प्रदेश में वह जहां से भी लड़ेंगे, उनकी हार तय है. उन्होंने आगे कहा कि "केशव प्रसाद मौर्य चाहे जितना बड़ा तिलक लगा लें, उन्हें सम्मान नहीं मिलता."

प्रभारी मंत्री और सरकारी तंत्र पर साधा निशाना: इंद्रजीत सरोज ने मंच से अन्य नेताओं पर भी जमकर जुबानी हमले किए. वहीं जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा पासवान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें 'गोबर और झाड़ू' का मंत्रालय थमा दिया गया है, उनकी सरकार में कोई पूछ नहीं है और ऐसे मंत्रियों से जिले का कोई विकास नहीं हो सकता. इंद्रजीत सरोज ने आगे कहा कि सूबे में थाने और तहसीलें लूट के अड्डे बन चुके हैं, अफसर पूरी तरह बेलगाम हैं. सरकार में भारी भ्रष्टाचार है, जिसके चलते हाल ही में बने एक्सप्रेसवे और सड़कें धंस रही हैं.

2027 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा: बीजेपी की एक सांसद पर युवाओं को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा युवाओं को गटर जनरेशन समझती है. वहीं मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि गलत नीतियों की वजह से बसपा आज शून्य पर सिमट गई है. कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए सपा महासचिव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार के रवैये से तंग आ चुकी है. उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 300 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी.

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