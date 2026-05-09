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कौशांबी में संगम बाइक एजेंसी में लगी भीषण आग; धू-धू कर जला शोरूम का कबाड़

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई. काफी समय तक चली कड़ी मशक्कत के बाद दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाने में सफलता हासिल की.

कौशांबी: कौशांबी जिले की संगम बाइक एजेंसी में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरे शोरूम में काला धुआं फैल गया और आग से बड़े आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है.

संदिग्ध परिस्थितियों में सुलगी आग की लपटें: यह मामला मंझनपुर थाना क्षेत्र के स्थानीय कस्बे का है, जहां बाइक एजेंसी में संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक आग भड़क उठी. बताया जा रहा है कि घटना के समय एजेंसी मालिक शेखर अपने ऑफिस में बैठे थे, तभी उन्हें ऊपरी हिस्से से धुआं उठता दिखाई दिया. जिस स्थान से धुआं निकल रहा था, वहां पुरानी बाइकों का कबाड़ और अन्य सामान रखा हुआ था. जब तक कर्मचारी कुछ समझ पाते और ऊपर पहुंचते, तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था.

शोरूम में मची अफरा-तफरी: आग लगते ही शोरूम और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हो गए. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि शोरूम की छत पर रखा बाइकों का कबाड़ और अन्य कीमती सामान देखते ही देखते जलकर खाक हो गया. स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल विभाग और पुलिस की टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला. राहत की बात यह रही कि समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया, जिससे आग शोरूम के निचले हिस्सों तक नहीं पहुंच सकी.

आग पर पाया गया काबू: सीओ मंझनपुर शिवांक सिंह ने बताया कि एजेंसी की छत पर रखे कबाड़ में आग लगी थी, जिसे फायर ब्रिगेड की मदद से बुझा दिया गया है. फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों का पता नहीं चल सका है, जिसके लिए पुलिस और प्रशासन की टीम जांच में जुटी है. पुलिस द्वारा नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है ताकि एजेंसी मालिक को हुई क्षति का विवरण स्पष्ट हो सके. अधिकारी यह भी जांच रहे हैं कि क्या आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी या इसके पीछे कोई अन्य कारण था.

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