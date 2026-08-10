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कौशांबी में रोडवेज बस ने श्रद्धालुओं से भरी पिकअप को मारी टक्कर, 1 की मौत, 25 से ज्यादा घायल

कौशांबी में सड़क दुर्घटना. ( Photo Credit : ETV Bharat )