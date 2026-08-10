कौशांबी में रोडवेज बस ने श्रद्धालुओं से भरी पिकअप को मारी टक्कर, 1 की मौत, 25 से ज्यादा घायल
कोखराज थाना क्षेत्र के मलाका हाईवे पर दोनों वाहन आमने सामने भिड़े.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 1:48 PM IST
कौशांबी : कोखराज थाना क्षेत्र के मलाका हाईवे पर हुए सड़क हादसे में कड़ा धाम दर्शन करने जा रहे एक श्रद्धालु की मौत हो गई और 25 से अधिक घायल हो गए. हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने आननफानन अस्पताल पहुंचाया. जहां कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है.
बताया गया कि पिकअप सवार श्रद्धालु निजामपुर पुरैनी से कड़ा धाम दर्शन के लिए जा रहे थे. कोखराज थाना क्षेत्र के मलाका हाईवे पर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने श्रद्धालुओं से भरी पिकअप में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप पलट गई और श्रद्धालुओं में चीख-पुकार मच गई. हादसे में करीब 25 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए.
अपर पुलिस अधीक्षक अमिता सिंह के मुताबिक हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. राहत-बचाव कार्य शुरू करते हुए सभी घायलों को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया. जहां 35 वर्षीय रुग्गा की मौत की पुष्टि हुई है. डाॅक्टरों ने कुछ हालत नाजुक बताई है. हालांकि चिकित्सकों की टीम लगातार निगरानी बनाए हुए हैं.
घायल श्रद्धालु दीपक ने बताया कि हम सभी लोग पिकअप में सवार होकर कड़ा धाम दर्शन करने जा रहे थे. मलाका हाईवे पर बस अचानक सामने से आई और पिकअप में टक्कर मार दी. किसी को संभालने का मौका ही नहीं मिला, सब चीखने-चिल्लाने लगे.
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