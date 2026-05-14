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कौशांबी सड़क हादसा: एक ही बाइक पर सवार 5 लोगों को ट्रैक्टर ने कुचला, दो भाइयों समेत 4 की मौत.

उत्तर प्रदेश के कौशांबी में सड़क हादसे में दो सगे भाइयों सहित चार युवकों की मौत हो गई है. बाइक पर पांच लोग सवार थे.

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पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी होगी जांच, क्यों नहीं रोकी गई ओवरलोडेड बाइक? (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 10:57 PM IST

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कौशांबी: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के करारी थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. महराजगंज के पास हुए एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.

यहां एक बाइक पर सवार पांच लोग तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आ गए. इस भीषण टक्कर में दो सगे भाइयों समेत चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.

जानकारी देते पुलिस अधीक्षक. (Video Credit: ETV Bharat)

एक ही बाइक पर सवार थे पांच युवक: हादसे में बाइक सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार जारी है. एसपी सत्य नारायण प्रजापत ने बताया कि घनपरा गांव निवासी महेश कुमार के दो पुत्र साहिल और अमन अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहे थे. उनके साथ आकाश, संजीत और मध्य प्रदेश के रहने वाले विकास कैथवाल भी एक ही बाइक पर सवार थे. जैसे ही वे महराजगंज के समीप पहुंचे, सामने से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उन्हें टक्कर मार दी.

टक्कर के बाद पलट गई ट्रैक्टर-ट्रॉली: टक्कर इतनी भीषण थी कि अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर-ट्रॉली सड़क पर ही पलट गई और चारों तरफ चीख-पुकार मच गई. इस हादसे में साहिल, अमन, आकाश और संजीत की सांसें मौके पर ही थम गईं. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक सत्य नारायण प्रजापत मौके पर पहुँचे. पुलिस ने घायल विकास कैथवाल को एंबुलेंस की मदद से मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया है.

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कौशांबी हादसा: ट्रैक्टर चालक फरार, घायल विकास कैथवाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती. (Photo Credit: ETV Bharat)

एक ही घर से उठेगी दो जवान बेटों की अर्थी: एक ही घर से दो जवान बेटों की मौत की खबर ने पूरे घनपरा गांव की आंखों में आंसू ला दिए हैं. पिता महेश और परिजनों का बुरा हाल है, जबकि ट्रैक्टर चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया. एसपी ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच क्षेत्राधिकारी मंझनपुर को सौंपी है. पुलिस अब फरार चालक की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.

दोषी पुलिसकर्मियों पर भी गिरेगी गाज: एसपी सत्य नारायण प्रजापत ने बताया कि एक ही बाइक पर पांच लोगों का सवार होना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है. इस मामले में जांच की जाएगी कि रास्ते में तैनात पीआरबी या पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका क्यों नहीं. यदि कोई पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी में लापरवाह पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी. घटना के कारणों को स्पष्ट करने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.

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