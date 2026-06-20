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कौशांबी और प्रयागराज में सड़क दुर्घटना: कंटेनर और डंपर की टक्कर से 3 लोगों की मौत

कौशांबी में तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवार दो युवकों को कुचला, वहीं प्रयागराज के मेजा में डंपर की टक्कर से फल विक्रेता की मौत.

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कौशांबी और प्रयागराज में रफ्तार का कहर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 4:48 PM IST

4 Min Read
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कौशांबी/प्रयागराज: कौशांबी जिले में नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार कंटेनर ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को कुचल दिया. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना के बाद हाइवे पर चीख-पुकार मच गई और हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

बाजार जाते समय हुआ सड़क हादसा: यह दुर्घटना सैनी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर पहाड़पुर कोदन गांव के पास हुई. शनिवार को दोनों युवक अपने गांव से किसी काम के लिए बाजार जा रहे थे. तभी पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार कंटेनर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. कंटेनर दो लोगों को रौंदता हुआ निकल गया.

कौशांबी में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, कंटेनर की चपेट में आने से दो युवकों की मौके पर मौत. (Video Credit: ETV Bharat)

मृतकों की पहचान हुई: हादसे में जान गंवाने वाले एक शख्स की पहचान विवेक द्विवेदी (उम्र 30 वर्ष) पुत्र अनूप द्विवेदी, निवासी चकबख्तियारा के रूप में हुई है. वहीं दूसरे की पहचान रमेश निषाद (उम्र 32 वर्ष) पुत्र अमृत लाल निषाद, निवासी टिकरा थाना महेवाघाट के रूप में की गई है. बेटों की मौत की खबर जैसे ही उनके घरों तक पहुंची, दोनों परिवारों में पूरी तरह से कोहराम मच गया. गांव में शोक की लहर दौड़ गई है.

पुलिस कर रही चालक की तलाश: सैनी कोतवाली पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इसके साथ ही पुलिस ने फरार कंटेनर और उसके चालक की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है. थानाध्यक्ष सैनी त्रिलोकी नाथ पांडेय ने बताया कि पहाड़पुर कोदन गांव के पास तेज रफ्तार कंटेनर बाइक सवारों को टक्कर मार कर फरार हुआ है. परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.

प्रयागराज के मेजा में डंपर ने फल विक्रेता को रौंदा: दूसरी तरफ, प्रयागराज जिले के मेजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर में भी एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है. यहाँ एक बेकाबू डंपर ने पीछे से फल विक्रेता के ठेले में जोरदार टक्कर मार दी. इस दर्दनाक दुर्घटना में भी फल विक्रेता की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और भारी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए.

सुबह मंडी जाते समय हुआ हादसा, चालक फरार: रामपुर निवासी तेज बहादुर (45) पेशे से फल विक्रेता थे और मेहनत-मजदूरी कर परिवार चलाते थे. रोज की तरह वे शनिवार सुबह अपने ठेले के साथ मंडी से फल खरीदने जा रहे थे. जैसे ही वे रामपुर मार्ग पर पहुंचे, पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार डंपर ने उनके ठेले को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि तेज बहादुर डंपर की चपेट में आ गए और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि चालक वाहन समेत फरार हो गया.

परिजनों का फूटा गुस्सा, सड़क पर लगाया जाम: दुर्घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और ग्रामीण इकट्ठा होने लगे. आक्रोशित परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए शव को सड़क पर रख दिया और चक्काजाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और फरार डंपर चालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाए. जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.

पुलिस ने आश्वासन देकर शांत कराया मामला: चक्काजाम की सूचना मिलते ही मेजा थाना पुलिस भारी बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित परिजनों को काफी समझा-बुझाकर शांत कराने का प्रयास किया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फरार डंपर और चालक की तलाश के लिए पुलिस आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और स्थिति नियंत्रण में है.
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