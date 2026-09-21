ETV Bharat / state

कौशांबी में माफिया अतीक अहमद के बेटों के काफिले पर पुलिस का एक्शन, बिना नंबर गाड़ी का काटा चालान

कौशांबी में अतीक अहमद के बेटे अली के काफिले के पीछे चल रही गाड़ियों को सैनी पुलिस ने रोककर चेकिंग की और चालान काटा.

Photo Credit: ETV Bharat
सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पड़ा भारी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 3:14 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

कौशांबी/झांसी: कौशांबी में माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के काफिले के पीछे चल रही गाड़ियों को पुलिस ने रोक लिया. ये गाड़ियां अतीक अहमद के छोटे बेटे अहजम की थीं, जो अपने भाई अली की प्रिजन वैन के पीछे चल रहा था.

झांसी जेल से प्रयागराज ले जाए जा रहे अली की सुरक्षा को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है. काफिले के पीछे संदिग्ध रूप से चल रहीं गाड़ियों की चेकिंग की गई, जिसमें से एक बगैर नंबर वाली गाड़ी का चालान भी काटा गया.

छोटा भाई अहजम गाड़ियों के साथ कर रहा था पीछा. (Video Credit: ETV Bharat)

झांसी जेल से बयान दर्ज कराने प्रयागराज लाया जा रहा था अली: कौशांबी जिले की सैनी पुलिस ने माफिया अतीक के बेटे अली अहमद के काफिले के साथ चल रहे वाहनों को रोककर हड़कंप मचा दिया. दरअसल झांसी जेल में बंद अली अहमद को करेली थाने में दर्ज रंगदारी और हत्या के प्रयास के मामले में बयान दर्ज कराने के लिए प्रयागराज लाया जा रहा था. इसी दौरान पुलिस को नजर आया कि सुरक्षा घेरे के पीछे कई निजी गाड़ियां लगातार पीछा कर रही हैं. जांच में सामने आया कि काफिले के पीछे अतीक का छोटा बेटा अहजम अपने कई साथियों और गाड़ियों के साथ चल रहा था.

बगैर नंबर वाली गाड़ी का पुलिस ने काटा चालान: संवेदनशील मामला होने के कारण पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए सभी गाड़ियों को किनारे रुकवा लिया और सघन तलाशी शुरू की. कागजातों और गाड़ियों की जांच के दौरान एक ऐसी गाड़ी भी पकड़ी गई जिस पर नंबर प्लेट ही नहीं थी. सैनी पुलिस ने लापरवाही और नियमों के उल्लंघन पर तुरंत एक्शन लेते हुए बगैर नंबर की गाड़ी का चालान काट दिया. थानाध्यक्ष त्रिलोकी नाथ पांडे के मुताबिक यह रूटीन चेकिंग का हिस्सा था और सुरक्षा नियमों के तहत चालान की कार्रवाई के बाद ही गाड़ियों को आगे जाने की अनुमति दी गई.

Photo Credit: ETV Bharat
सैनी पुलिस ने रुकवाया काफिला. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रयागराज कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया अली अहमद: माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को रंगदारी के करीब तीन साल पुराने मामले में सोमवार को झांसी जेल से प्रयागराज कोर्ट ले जाया गया. सुबह करीब 6 बजे 35 पुलिसकर्मियों की टीम तीन वाहनों के काफिले के साथ अली को लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हुई. दोपहर करीब एक बजे उसे प्रयागराज कोर्ट में पेश किया गया. पेशी को देखते हुए कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.

काफिले के पीछे चल रहे भाई अहजम की कार को पुलिस ने रोका: अली की सुरक्षा में तैनात पुलिस टीम के प्रयागराज रवाना होने के बाद पूरे रूट पर भी पुलिस की निगरानी रही. इसी दौरान अली का भाई अहजम भी कार से काफिले के पीछे चल रहा था. कौशांबी में पुलिस ने उसकी कार को रोककर जांच की. पूछताछ में अहजम ने बताया कि उसे अली को जेल से कोर्ट ले जाए जाने की जानकारी मिली थी, इसलिए वह काफिले के पीछे चल रहा था.

Photo Credit: ETV Bharat
झांसी जेल से प्रयागराज ले जाया जा रहा था अली अहमद. (Photo Credit: ETV Bharat)

बैरक से कैश बरामदगी के बाद झांसी जेल किया गया था शिफ्ट: पुलिस ने उसे आगे काफिले के साथ चलने से साफ मना कर दिया. अली को 1 अक्टूबर 2025 को झांसी जेल में शिफ्ट किया गया था. इससे पहले वह नैनी सेंट्रल जेल में बंद था. 17 जून 2025 को उसकी बैरक से कैश बरामद होने के बाद उसे सिक्योरिटी सेल में भेजा गया था.

30 लाख रुपये की रंगदारी और मारपीट का है मामला: अली ने 30 जुलाई 2022 को प्रयागराज कोर्ट में सरेंडर किया था और तब से वह जेल में बंद है. रंगदारी का मामला प्रयागराज के एक किसान की शिकायत से जुड़ा है. किसान ने अली समेत पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. आरोप है कि अली के कहने पर उसके गुर्गों ने 30 लाख रुपये की रंगदारी मांगी, सादे स्टांप पेपर पर जबरन हस्ताक्षर कराए और उसके साथ मारपीट की.

भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहले भी आया था प्रयागराज: इससे पहले 8 अगस्त को अली को अपने छोटे भाई अबान के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भी झांसी जेल से प्रयागराज लाया गया था. हाईकोर्ट से पैरोल मिलने के बाद अली और लखनऊ जेल में बंद उसके भाई उमर को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मिली थी. अबान की 6 अगस्त को झांसी में सड़क हादसे में मौत हो गई थी. वह अली से मिलने जा रहा था, तभी हाईवे पर उसकी कार डिवाइडर से टकरा गई थी.

पेशी खत्म होते ही कड़ी सुरक्षा में झांसी वापस रवाना: झांसी जेल अधीक्षक विनोद कुमार के अनुसार अली को कड़ी सुरक्षा में जेल से निकाला गया. उसे किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं दी गई है. प्रयागराज में पेशी की प्रक्रिया पूरी होते ही उसे तुरंत झांसी के लिए वापस रवाना कर दिया गया है, जहां देर रात उसके पहुंचने की संभावना है.

यह भी पढ़ें- CCTV खोलेगा मौत का राज़ : आखिर गले में कैसे पहुंची 250 ML पानी की बोतल

TAGGED:

KAUSHAMBI NEWS
SAINI POLICE STATION KAUSHAMBI
AHZAM AHMED ATIQ SON
UP POLICE ACTION ATIQ FAMILY
ATIQ AHMED SON ALI AHMED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.