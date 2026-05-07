कौशांबी में गांजा बेचने वाले से मांगा लाइसेंस और प्रमाणपत्र; CO ने दिया यह जवाब
क्षेत्राधिकारी मंझनपुर शिवांक सिंह ने बताया कि यह नियम है, जिस व्यक्ति से जो भी मादक पदार्थ मिलता है, उसका लाइसेंस मांगा जाता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 1:26 PM IST
कौशांबी: जिले के पाइंसा थाने की पुलिस अपनी ही लिखी FIR को लेकर सवालों के घेरे में है. अवैध गांजा बरामदगी के मामले में पुलिस ने आरोपी से गांजा बेचने का लाइसेंस और प्रमाणपत्र मांगने की बात लिख दी. यह लाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है,
क्षेत्राधिकारी मंझनपुर शिवांक सिंह ने बताया कि यह नियम है कि किसी मादक पदार्थ की कोई सूचना मिलती है, तो उस पर व्यक्ति के यहां जो भी मादक पदार्थ मिलता है, सामग्री के संबंध में लाइसेंस की डिमांड की जाती है.
प्रथम दृष्टया वहां भी यही हुआ है, जिसका फर्द में जिक्र किया गया है. वह मादक पदार्थ गंजा ही है, यह लैब से टेस्ट होने के बाद ही पता चल पाएगा. इसलिए पकड़ी गई सामग्री के विषय में आरोपी से लाइसेंस की मांग की जाती है.
थाना प्रभारी ने क्या लिखा: पाइंसा थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार वर्मा ने यह मुकदमा लिखा है. लिखी गई रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार दोपहर करीब 1 बजकर 28 मिनट पर वह अपने हमराहियों और आबकारी निरीक्षक सुनील कुमार के साथ अनेठा मोड़ के पास अवैध ड्रग्स चेकिंग अभियान चला रहे थे. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति झाड़ियों के पास अवैध गांजा लेकर खड़ा है.
सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो सफेद कुर्ता पायजामा पहने एक व्यक्ति दिखाई दिया. पुलिस ने घेराबंदी की तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन मौके पर ही पकड़ लिया गया. पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम ह्रदय नारायण बताया. तलाशी के दौरान उसके पास से करीब 340 ग्राम गांजा बरामद हुआ है.
प्रभारी निरीक्षक ने आगे लिखा कि पकड़ा गया व्यक्ति से गांजा रखने और लाइसेंस तलब करने पर लाइसेंस/ प्रमाणपत्र नहीं दिखा सका. कहने लगा कि वह इसी प्रकार बेचकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता है.
अब यही लाइन सोशल मीडिया पर वायरल है, क्योंकि NDPS एक्ट के तहत गांजा बेचना अवैध है. लोग पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं कि जब गांजा बेचना अवैध है तो इसका लाइसेंस और प्रमाणपत्र क्यों मांगा गया? कई लोग इसे कॉपी-पेस्ट का मामला बता रहे हैं. वहीं, कुछ लोग इसे गंभीर लापरवाही मान रहे हैं.
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