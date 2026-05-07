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कौशांबी में गांजा बेचने वाले से मांगा लाइसेंस और प्रमाणपत्र; CO ने दिया यह जवाब

कौशांबी: जिले के पाइंसा थाने की पुलिस अपनी ही लिखी FIR को लेकर सवालों के घेरे में है. अवैध गांजा बरामदगी के मामले में पुलिस ने आरोपी से गांजा बेचने का लाइसेंस और प्रमाणपत्र मांगने की बात लिख दी. यह लाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है,

क्षेत्राधिकारी मंझनपुर शिवांक सिंह ने बताया कि यह नियम है कि किसी मादक पदार्थ की कोई सूचना मिलती है, तो उस पर व्यक्ति के यहां जो भी मादक पदार्थ मिलता है, सामग्री के संबंध में लाइसेंस की डिमांड की जाती है.

प्रथम दृष्टया वहां भी यही हुआ है, जिसका फर्द में जिक्र किया गया है. वह मादक पदार्थ गंजा ही है, यह लैब से टेस्ट होने के बाद ही पता चल पाएगा. इसलिए पकड़ी गई सामग्री के विषय में आरोपी से लाइसेंस की मांग की जाती है.

थाना प्रभारी ने क्या लिखा: पाइंसा थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार वर्मा ने यह मुकदमा लिखा है. लिखी गई रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार दोपहर करीब 1 बजकर 28 मिनट पर वह अपने हमराहियों और आबकारी निरीक्षक सुनील कुमार के साथ अनेठा मोड़ के पास अवैध ड्रग्स चेकिंग अभियान चला रहे थे. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति झाड़ियों के पास अवैध गांजा लेकर खड़ा है.