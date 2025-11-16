ETV Bharat / state

शेयर मार्केट में इन्वेस्ट का झांसा देकर ठगी करने वाले तीन गिरफ्तार, कौशांबी में 62 लाख ठगे थे, भोपाल से पकड़े गए

पुलिस ने एनसीआरपी पोर्टल चेक किया तो पता चला कि तीनों के खिलाफ नौ राज्यों में शिकायत दर्ज है.

पुलिस ने तीन साइबर ठगों को गिरफ्तार किया.
पुलिस ने तीन साइबर ठगों को गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 4:33 PM IST

Updated : November 16, 2025 at 5:03 PM IST

कौशांबी : नौ राज्यों में दो करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. गैंग के तीन सदस्यों को मध्य प्रदेश के भोपाल से गिरफ्तार किया है. तीनों आरोपियों के खिलाफ कौशांबी के साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने एनसीआरपी पोर्टल चेक किया तो तीनों के खिलाफ नौ राज्यों में शिकायत दर्ज की गई थी. आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, क्यूआर कोड और 20 लाख रुपए की संदिग्ध धनराशि बरामद की गई है.

एसपी राजेश कुमार ने रविवार को बताया, तीन सितंबर को कौशांबी कड़ा धाम थाना क्षेत्र में रहने वाले रामदत्त तिवारी ने साइबर क्राइम पुलिस को शिकायती पत्र दिया था. उन्होंने बताया कि साइबर ठगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पर लगभग 62 लाख रुपए की ठगी की है. उन्होंने बताया, ठगों ने पहले एक ऐप इंस्टॉल कराया, इसके बाद पैसे ट्रांसफर कराए.

भोपाल से पकड़े गए तीनों आरोपी.

एसपी राजेश कुमार ने बताया, शिकायत मिलने के बाद साइबर क्राइम पुलिस ने जांच पड़ताल की. पता चला ठगों ने नौ राज्यों में भी इसी तरह की ठगी को अंजाम दिया है. जिन बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए, उनकी हिस्ट्री चेक की गई तो गैंग से जुड़े तीनों शख्स के बारे में पता चला. ठगों की पहचान मध्यप्रदेश के भोपाल निवासी रणदीप मंडावी, धीरज मालवी और शुभम पटेल के रूप में हुई है.

एसपी राजेश कुमार ने बताया, मामले की जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपियों ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मुंबई, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में दो करोड़ 56 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवाया है. इनका एक साथी इनसे पैसे लेता था. उसकी तलाश की जा रही है. एक खाते में पड़े 20 लाख रुपये की धनराशि होल्ड कराई गई है. पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

Last Updated : November 16, 2025 at 5:03 PM IST

KAUSHAMBI NEWS
3 FRAUDSTERS ARRESTED IN KAUSHAMBI
CYBER ​​FRAUD CASE IN KAUSHAMBI
कौशांबी में तीन ठग गिरफ्तार
KAUSHAMBI NEWS

