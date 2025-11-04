लापरवाही: नगर पालिका के खुले नाले में गिरकर मासूम की मौत, एसडीएम बोले-जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई
कौशांबी मंझनपुर नगर पालिका की अनदेखी चलते हजरतगंज मोहल्ले में हुई दुर्घटना. लोगों में जबरदस्त आक्रोश.
Published : November 4, 2025 at 2:51 PM IST|
Updated : November 4, 2025 at 3:39 PM IST
कौशांबी : मंझनपुर नगर पालिका की अनदेखी चलते हजरतगंज मोहल्ले में खुले नाले में गिरकर दो साल मासूम की मौत हो गई. मासूम खेलते खेलते नाले की तरफ चली गई थी. घटना के बाद से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है. लोग नगर पालिका के अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. वहीं डीएम के निर्देश पर जांच करने पहुंचे एसडीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है. साथ पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की बात कही है.
मंझनपुर नगर पालिका क्षेत्र के हजरतगंज मोहल्ले के रहने वाले वसीम मुंबई में काम करते हैं. वसीम की दो साल की बेटी अनाया मंगलवार सुबह घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान वह खुले नाले के पास पहुंच गई और उसमें गिर गई. कुछ देर बाद वसीम की पत्नी ने बेटी की खोजबीन तो नाले में बच्ची दिखाई दी. पत्नी ने लोगों की मदद से बच्ची को नाले से निकाला और उसे मंझनपुर मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
बच्ची की मौत की खबर से स्थानीय लोग भड़क गए और पालिक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे. लोगों का कहना था कि खुला नाला बंद कराने के बाबत कई बार शिकायत की गई, लेकिन पालिक कर्मचारी लगातार अनदेखी कर रहे हैं. सोमवार को भी एसबीआई बैक के सामने 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला नाले में गिर गई थी. किसी तरह लोगों ने उनकी जान बचा ली.
एसडीएम मंझनपुर एसपी वर्मा के मुताबिक मौके पर मौजूद लोगों को समझाकर शांत करा दिया गया है. पीड़ित परिवार उचित मुआवजा देने के साथ जिम्मेदार पालिका अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. साथ ही नाला खुला छोड़ने वाले लापरवाही कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
