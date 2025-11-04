ETV Bharat / state

लापरवाही: नगर पालिका के खुले नाले में गिरकर मासूम की मौत, एसडीएम बोले-जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई

नाले में गिरकर मासूम की मौत. ( Photo Credit : ETV Bharat )