ETV Bharat / state

लापरवाही: नगर पालिका के खुले नाले में गिरकर मासूम की मौत, एसडीएम बोले-जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई

कौशांबी मंझनपुर नगर पालिका की अनदेखी चलते हजरतगंज मोहल्ले में हुई दुर्घटना. लोगों में जबरदस्त आक्रोश.

नाले में गिरकर मासूम की मौत.
नाले में गिरकर मासूम की मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 2:51 PM IST

|

Updated : November 4, 2025 at 3:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कौशांबी : मंझनपुर नगर पालिका की अनदेखी चलते हजरतगंज मोहल्ले में खुले नाले में गिरकर दो साल मासूम की मौत हो गई. मासूम खेलते खेलते नाले की तरफ चली गई थी. घटना के बाद से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है. लोग नगर पालिका के अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. वहीं डीएम के निर्देश पर जांच करने पहुंचे एसडीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है. साथ पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की बात कही है.

बच्ची की मौत के बाद शोकाकुल परिजनों के बीच पहुंचे एसडीएम.
बच्ची की मौत के बाद शोकाकुल परिजनों के बीच पहुंचे एसडीएम. (Photo Credit : ETV Bharat)

मंझनपुर नगर पालिका क्षेत्र के हजरतगंज मोहल्ले के रहने वाले वसीम मुंबई में काम करते हैं. वसीम की दो साल की बेटी अनाया मंगलवार सुबह घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान वह खुले नाले के पास पहुंच गई और उसमें गिर गई. कुछ देर बाद वसीम की पत्नी ने बेटी की खोजबीन तो नाले में बच्ची दिखाई दी. पत्नी ने लोगों की मदद से बच्ची को नाले से निकाला और उसे मंझनपुर मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

बच्ची की मौत की खबर से स्थानीय लोग भड़क गए और पालिक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे. लोगों का कहना था कि खुला नाला बंद कराने के बाबत कई बार शिकायत की गई, लेकिन पालिक कर्मचारी लगातार अनदेखी कर रहे हैं. सोमवार को भी एसबीआई बैक के सामने 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला नाले में गिर गई थी. किसी तरह लोगों ने उनकी जान बचा ली.

एसडीएम मंझनपुर एसपी वर्मा के मुताबिक मौके पर मौजूद लोगों को समझाकर शांत करा दिया गया है. पीड़ित परिवार उचित मुआवजा देने के साथ जिम्मेदार पालिका अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. साथ ही नाला खुला छोड़ने वाले लापरवाही कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : लापरवाही: नाला बनवाकर खुला छोड़ दिया, तीन साल का बच्चा गिरा; गंदे पानी में डूबकर मौत

यह भी पढ़ें :

Last Updated : November 4, 2025 at 3:39 PM IST

TAGGED:

CHILD FALL IN OPEN DRAIN
KAUSHAMBI ACCIDENT
DEATH BY FALLING INTO DRAIN
KAUSHAMBI MUNICIPALITY
CHILD FALL IN OPEN DRAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.