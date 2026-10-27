कौशांबी: बंदरों के हमले में छत से गिरे मां-बेटे, मासूम की मौत
मां गंभीर रूप से घायल, परिवार में मचा कोहराम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 11:18 AM IST
कौशांबी: जिले में बंदरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है. महेवाघाट थाना क्षेत्र स्थित अढौली गांव में बंदरों से बचने की कोशिश में छत से गिरकर डेढ़ साल के मासूम की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल है. हादसे के बाद से पीड़ित परिवार में कोहराम मचा है.
पुलिस के मुताबिक, कोमल देवी अपने डेढ़ साल के बेटे शौर्य को गोद में लेकर घर की छत पर गई थीं. इसी दौरान अचानक छत पर बंदरों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया. बंदरों के अचानक हुए इस हमले से घबराकर कोमल देवी खुद को और अपने मासूम बच्चे को बचाने का प्रयास करने लगीं. इसी आपाधापी और भागदौड़ के दौरान संतुलन बिगड़ने से मां-बेटे सीधे छत से नीचे जा गिरे.
ऊंचाई से गिरते ही शौर्य ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उसकी मां कोमल देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं. हादसे की आवाज सुनते ही आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और खून से लथपथ मां को संभाला. आनन-फानन में घायल महिला को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. जिस घर में कल तक मासूम की किलकारियां गूंजती थीं, वहां अब केवल चीख-पुकार और मातम का सन्नाटा पसरा हुआ है. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. साथ ही स्थानीय लोगों में बंदरों के बढ़ते आतंक और प्रशासन की ढिलाई को लेकर भारी गुस्सा देखा जा रहा है.
थानाध्यक्ष महेवाघाट कुमार शांकरम ने बाताया कि बंदर के हमले में छत से गिरने के कारण मासूम की मौत हो गई है और उसकी मां गंभीर रूप से घायल है. जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामले में जांच की जा रही है.
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