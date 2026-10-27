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कौशांबी: बंदरों के हमले में छत से गिरे मां-बेटे, मासूम की मौत

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

कौशांबी: जिले में बंदरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है. महेवाघाट थाना क्षेत्र स्थित अढौली गांव में बंदरों से बचने की कोशिश में छत से गिरकर डेढ़ साल के मासूम की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल है. हादसे के बाद से पीड़ित परिवार में कोहराम मचा है.

पुलिस के मुताबिक, कोमल देवी अपने डेढ़ साल के बेटे शौर्य को गोद में लेकर घर की छत पर गई थीं. इसी दौरान अचानक छत पर बंदरों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया. बंदरों के अचानक हुए इस हमले से घबराकर कोमल देवी खुद को और अपने मासूम बच्चे को बचाने का प्रयास करने लगीं. इसी आपाधापी और भागदौड़ के दौरान संतुलन बिगड़ने से मां-बेटे सीधे छत से नीचे जा गिरे.