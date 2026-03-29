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कौशांबी में खनन इंस्पेक्टर से मारपीट; 5 नामजद, 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

कौशांबी : पिपरी थाना क्षेत्र के कसेंदा स्थित पेट्रोल पंप पर ओवरलोड मोरंग लदी ट्रकों की चेकिंग के दौरान खनन इंस्पेक्टर से मारपीट और धक्का-मुक्की की घटना सामने आई है. इस मामले में पेट्रोल पंप मालिक अंशु सिंह, मैनेजर समेत चार नामजद और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. वारदात को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चा हो रही हैं.

बताया गया कि कौशांबी में तैनात खनन इंस्पेक्टर शत्रुघ्न सिंह शनिवार रात ट्रकों की चेकिंग कर रहे थे. कुछ ओवरलोड मौरंग लदे ट्रक कसेदा स्थित पेट्रोल पंप पर खड़े थे. उन्होंने पेट्रोल पंप पर मौजूद चालकों से रवन्ना दिखाने की बात कही. इस पर पंप पर ट्रक मालिकों और वहां मौजूद लोगों ने विवाद शुरू कर दिया. हालांकि क्षेत्र के लोग नंदा का पुरवा घाट पर हो रहे अवैध खनन में वसूली की बात कह रहे हैं.

आरोप है कि पेट्रोल पंप मालिक अंशु सिंह और कुछ ट्रक मालिकों ने खनन इंस्पेक्टर के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की. इससे मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई. किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस मामले में खनन इंस्पेक्टर की तहरीर पर पेट्रोल पंप मैनेजर समेत 4 नामजद और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.



खनन अधिकारी चंद्र प्रकाश जायसवाल ने बताया कि ओवरलोड गाड़ियों की रूटीन चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान कुछ ओवरलोड गाड़ियां पेट्रोल पंप पर खड़ी दिखाई दीं. जिस पर खनन निरीक्षक गाड़ियों के पेपर चेक करने पहुंचे तो वहां कुछ लोगों ने विवाद कर दिया और मारपीट करने लगे. इस मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच और आरोपियों की पहचान की सुनिश्चित होने के बाद कार्रवाई की बात कह रही है.