कौशांबी में मंझनपुर चेयरमैन वीरेंद्र फौजी पर हमला: सपा विधायक इंद्रजीत सरोज समेत चार पर गंभीर आरोप, पुलिस कर रही तफ़्तीश

कौशांबी में मंझनपुर चेयरमैन वीरेंद्र फौजी पर हमला: सपा विधायक इंद्रजीत सरोज समेत चार पर गंभीर आरोप, पुलिस कर रही तफ़्तीश
कौशांबी में मंझनपुर नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र फौजी ने सदर विधायक इंद्रजीत सरोज समेत चार लोगों पर जानलेवा हमले का गंभीर आरोप लगाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 9:49 PM IST
कौशांबी: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में मंझनपुर नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र फौजी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सदर विधायक इंद्रजीत सरोज समेत चार नामजद लोगों और सैकड़ों अज्ञात समर्थकों पर जानलेवा हमला करने का गंभीर आरोप लगाया है. अध्यक्ष का यह भी आरोप है कि इस दौरान उनके साथ चल रहे सरकारी गनर के साथ भी जमकर मारपीट की गई है. घटना के तुरंत बाद पीड़ित अध्यक्ष ने करारी थाने में पहुंचकर लिखित तहरीर दी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है.
म्योहर गांव के पास शनिवार शाम को हुआ विवाद: यह पूरा मामला करारी थाना क्षेत्र के म्योहर गांव का बताया जा रहा है. नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र फौजी की तरफ से दी गई तहरीर के अनुसार, शनिवार शाम करीब साढ़े चार बजे वे किसी काम से प्रयागराज की तरफ जा रहे थे. जब उनका काफिला म्योहर गांव में प्रदीप चौधरी के घर के पास पहुंचा तो राजनीतिक रंजिश के कारण अचानक माहौल बिगड़ गया. आरोप है कि सदर विधायक इंद्रजीत सरोज, वेदपाल, शादाब और शिवपूजन यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वहाँ पहुँच गए और गाली-गलौज करते हुए हमला बोल दिया.
सरकारी गनर के साथ मारपीट और थाने में तहरीर: हमले के दौरान अध्यक्ष के समर्थन और विरोध में जमकर गहमागमी रही तथा मौके पर सरकार विरोधी नारेबाजी भी की गई. बीच-बचाव करने जब अध्यक्ष का सरकारी गनर आगे आया तो उपद्रवियों ने उसके साथ भी मारपीट और अभद्रता की. इस घटना के सामने आने के बाद इलाके की राजनीतिक सरगर्मी अचानक काफी तेज हो गई है. हालाँकि, इस पूरे मामले में अभी तक सदर विधायक इंद्रजीत सरोज या उनके समर्थकों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान या पक्ष सामने नहीं आया है.
सच्चाई सामने आने पर होगी कार्रवाई: करारी थाने में तहरीर मिलने के बाद पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया है और पूरे मामले की गंभीरता से छानबीन शुरू कर दी है. इस संबंध में सीओ मंझनपुर सौरभ सावंत ने बताया कि वे खुद करारी थाने में मौजूद हैं और घटना के हर पहलू की गहराई से जांच कर रहे हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें- यूपी के राज्य कर्मचारियों को छोटी दिवाली पर मिला महंगाई भत्ते का तोहफा, 63 फीसद मिलेगा डीए