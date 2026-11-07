ETV Bharat / state

कौशांबी में मंझनपुर चेयरमैन वीरेंद्र फौजी पर हमला: सपा विधायक इंद्रजीत सरोज समेत चार पर गंभीर आरोप, पुलिस कर रही तफ़्तीश

मंझनपुर नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र फौजी ने सदर विधायक पर लगाया जानलेवा हमले का आरोप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कौशांबी: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में मंझनपुर नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र फौजी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सदर विधायक इंद्रजीत सरोज समेत चार नामजद लोगों और सैकड़ों अज्ञात समर्थकों पर जानलेवा हमला करने का गंभीर आरोप लगाया है. अध्यक्ष का यह भी आरोप है कि इस दौरान उनके साथ चल रहे सरकारी गनर के साथ भी जमकर मारपीट की गई है. घटना के तुरंत बाद पीड़ित अध्यक्ष ने करारी थाने में पहुंचकर लिखित तहरीर दी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है.

म्योहर गांव के पास शनिवार शाम को हुआ विवाद: यह पूरा मामला करारी थाना क्षेत्र के म्योहर गांव का बताया जा रहा है. नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र फौजी की तरफ से दी गई तहरीर के अनुसार, शनिवार शाम करीब साढ़े चार बजे वे किसी काम से प्रयागराज की तरफ जा रहे थे. जब उनका काफिला म्योहर गांव में प्रदीप चौधरी के घर के पास पहुंचा तो राजनीतिक रंजिश के कारण अचानक माहौल बिगड़ गया. आरोप है कि सदर विधायक इंद्रजीत सरोज, वेदपाल, शादाब और शिवपूजन यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वहाँ पहुँच गए और गाली-गलौज करते हुए हमला बोल दिया.