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कौशांबी: बेटी से बात करने पर लाइनमैन का सिर काटकर जमीन में गाड़ा, माता-पिता और बेटा गिरफ्तार

कौशांबी के चरवा इलाके में प्रेम प्रसंग के विवाद में लाइनमैन राजू की तलवार और कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की गई थी.

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प्रेम प्रसंग के विवाद में अंगद के परिवार ने की थी राजू की .हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 9:01 PM IST

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कौशांबी: कौशांबी जिले में हुए लाइनमैन हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर मृतक का जमीन में गाड़ा गया कटा हुआ सिर, उसका मोबाइल फोन और हत्या में इस्तेमाल किए गए सभी धारदार हथियार भी बरामद किये हैं. पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि एकतरफा प्रेम प्रसंग के विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया था.

क्षेत्राधिकारी चायल अभिषेक सिंह ने बताया कि 8 जून की सुबह चरवा थाना क्षेत्र के बाराडोली गांव के जंगल में एक संदिग्ध लावारिस बाइक मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी.

जानकारी देते क्षेत्राधिकारी चायल अभिषेक सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

घर के अंदर की गई थी हत्या: सूचना पाकर तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने जब आसपास के इलाके में तलाशी ली, तो झाड़ियों से एक युवक का सिर कटा हुआ शव बरामद हुआ. उसकी पहचान पंसौर गांव के रहने वाले 30 वर्षीय राजू उर्फ लाइनमैन के रूप में की गई. वारदात की जानकारी मिलते ही एसपी कौशांबी भी तुरंत फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच के लिए पुलिस की कई विशेष टीमों का गठन किया. पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, सर्विलांस डेटा, मुखबिर तंत्र और स्थानीय लोगों से कड़ाई से पूछताछ के आधार पर महज 24 घंटे के भीतर इस हत्या का पर्दाफाश कर दिया.

तलवार और कुल्हाड़ी से उतारा मौत के घाट: पुलिस ने हत्याकांड में मीरनपर गांव के रहने वाले अंगद, उसकी पत्नी राजकुमारी और उनके बेटे लवकुश को धर दबोचा. पुलिस पूछताछ में इन तीनों ने मिलकर राजू की हत्या करने की रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात को कबूल कर लिया. आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने आखिरकार राजू का कटा हुआ सिर, उसका गायब मोबाइल फोन और हत्या में इस्तेमाल की गई तलवार, कुल्हाड़ी, खुर्पी और फावड़ा बरामद कर लिया. इसके अलावा फील्ड यूनिट की फॉरेंसिक टीम के साथ जब पुलिस आरोपियों के घर पहुंची तो वहां घर की पक्की दीवारों पर भी खून के छींटे पाए गए, जिससे यह पूरी तरह साफ हो गया कि राजू की हत्या घर के अंदर ही की गई थी.

जमीन में गाड़ दिया था राजू का कटा सिर: पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी अंगद ने पुलिस को बताया कि राजू उसकी बेटी से लगातार बातचीत करता था. बातचीत को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले भी कई बार गंभीर विवाद और पंचायत हो चुकी थी. बीते 7 और 8 जून की रात को राजू चुपके से उनके घर पहुंचा था, जहां घात लगाकर बैठे परिवार के सदस्यों ने उसे पकड़ लिया. इसके बाद गुस्से में आकर पूरे परिवार के लोगों ने पहले उसकी बेरहमी से पिटाई की और फिर धारदार हथियार से उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया.

पहचान छिपाने के लिए रची थी खौफनाक साजिश: आरोपियों ने राजू की पहचान छिपाने के लिए उसके कटे हुए सिर और मोबाइल फोन को पास के खेत में जमीन के अंदर गहरा गाड़ दिया था, जबकि उसके धड़ और उसकी बाइक को दूर बाराडोली के जंगल में ले जाकर फेंक दिया था ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके. प्रेम प्रसंग और ऑनर किलिंग से जुड़े इस सनसनीखेज हत्याकांड में कौशांबी पुलिस ने एक्शन लेते हुए न सिर्फ 24 घंटे के भीतर तीनों हत्यारों को जेल भेजा, बल्कि सारे साक्ष्य भी सफलतापूर्वक ढूंढ निकाले. कौशांबी जिला पुलिस अब इस मामले में मजबूत चार्जशीट दाखिल करने के लिए आगे की विधिक और कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है.

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