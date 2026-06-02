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कौशांबी में पति पर पत्नी की गला घोंटकर हत्या का आरोप; पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए बनाई 3 टीमें

पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर विधिक कार्रवाई शुरू की है. परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है.

कौशांबी में पति पर पत्नी की गला घोंटकर हत्या का आरोप.
कौशांबी में पति पर पत्नी की गला घोंटकर हत्या का आरोप. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 2:05 PM IST

2 Min Read
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कौशांबी: घरेलू कलह में पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और फरार हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है. हत्यारोपी पति की तलाश में पुलिस की 3 टीमें गठित की गई हैं. घटना महेवाघाट थाना क्षेत्र के घोघपुर गांव की है.

पुलिस अधीक्षक सत्य नारायण प्रजापत ने बताया कि मृतका की पहचान माया देवी (45) पत्नी शिवभोला निवासी घोघपुर गांव के रूप में हुई है. महेवाघाट थाना क्षेत्र के घोघपुर गांव से सूचना मिली थी कि शिव भोला नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी माया देवी की गला दबाकर हत्या कर दी है.

पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर विधिक कार्रवाई शुरू की है. परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है. अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 03 टीमों का गठन कर दिया गया है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, महेवाघाट थाना क्षेत्र के घोघपुर गांव निवासी शिवभोला का पत्नी माया देवी से घरेलू कलह की वजह से आए दिन झगड़ा होता था. सोमवार की रात पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ.

झगड़ा इतना बढ़ा कि आरोपी शिवभोला ने रात में सोते समय अपनी पत्नी माया देवी का गला घोंट दिया और मौके से फरार हो गया. सुबह जब परिजनों ने माया देवी का शव देखा, तो घर में कोहराम मच गया. परिजनों ने घटना की जानकारी महेवाघाट पुलिस को दी.

घटना की सूचना मिलते ही महेवाघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत समेत उच्चाधिकारियों के साथ घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच की जा रही है.

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