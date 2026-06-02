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कौशांबी में पति पर पत्नी की गला घोंटकर हत्या का आरोप; पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए बनाई 3 टीमें

कौशांबी में पति पर पत्नी की गला घोंटकर हत्या का आरोप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कौशांबी: घरेलू कलह में पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और फरार हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है. हत्यारोपी पति की तलाश में पुलिस की 3 टीमें गठित की गई हैं. घटना महेवाघाट थाना क्षेत्र के घोघपुर गांव की है.

पुलिस अधीक्षक सत्य नारायण प्रजापत ने बताया कि मृतका की पहचान माया देवी (45) पत्नी शिवभोला निवासी घोघपुर गांव के रूप में हुई है. महेवाघाट थाना क्षेत्र के घोघपुर गांव से सूचना मिली थी कि शिव भोला नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी माया देवी की गला दबाकर हत्या कर दी है.

पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर विधिक कार्रवाई शुरू की है. परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है. अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 03 टीमों का गठन कर दिया गया है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, महेवाघाट थाना क्षेत्र के घोघपुर गांव निवासी शिवभोला का पत्नी माया देवी से घरेलू कलह की वजह से आए दिन झगड़ा होता था. सोमवार की रात पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ.