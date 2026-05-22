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कौशांबी में गंगा नहाने गए दो किशोर डूबे, 1 की मौत; गोताखोरों ने बच्चे को डूबने से बचाया

कौशांबी: गंगा स्नान करने पहुंचे दो किशोर तेज धारा में डूबने लगे. मौके पर मौजूद मछुआरों ने तत्परता दिखाते हुए एक किशोर को बचा लिया. दूसरे किशोर की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया.

क्षेत्राधिकारी चायल अभिषेक सिंह ने बताया कि दो बच्चे नहाने आए थे. अचानक गहरे पानी में चले गए. स्थानीय गोताखोर ने एक बच्चो को बचा लिया है, लेकिन कल्लू नाम के किशोर की डूबने से मौत हो गई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, घटना संदीपन घाट थाना क्षेत्र के बदनपुर घाट की है. संदीपन घाट इलाके के शोभना गांव का रहने वाला किशोर कल्लू, अपने एक अन्य साथी के साथ बदनपुर घाट पर गंगा नहाने के लिए आया हुआ था. गंगा नदी में नहाते समय दोनों अचानक गहरे पानी की चपेट में आ गए और डूबने लगे.

दोनों को डूबता देख घाट पर चीख-पुकार मच गई. शोर सुनकर पास में मौजूद स्थानीय गोताखोर तुरंत नदी में कूद पड़े. गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद एक किशोर को तो सकुशल पानी से बाहर निकाल लिया, लेकिन गहरे पानी में चले जाने के कारण शोभना गांव के रहने वाले कल्लू की डूबने से मौत हो गई.