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कौशांबी में मॉर्निंग वॉक पर निकले पूर्व प्रधान को बाइकसवार युवकों ने मारी गोली, हालात गंभीर

कौशाम्बी : संदीपन घाट थाना क्षेत्र के आलम चंद गांव में सोमवार सुबह बाइकसवार युवकों ने मॉर्निंग वॉक पर निकले पूर्व प्रधान को गोली मारकर फरार हो गए. गोली लगने से पूर्व प्रधान घायल होकर वहीं गिर पड़े. गोली की आवाज सुनने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायल प्रधान को अस्पताल पहुंचाया. जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की मदद से हमलावरों की शिनाख्त कर रही है.





संदीपन घाट थाना क्षेत्र के आलम चंद गांव के पूर्व प्रधान मनोज कुमार सोमवार सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे. घर से कुछ दूरी पर पहुंचते ही बाइकसवार कुछ अज्ञात लोगों ने उन्हें गोली मार दी. घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. घटनास्थल के पास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. पूर्व प्रधान को गोली मारे जाने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस टीम ने एंबुलेंस की मदद से उन्हें प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल पहुंचाया. जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

संदीपन घाट थाना प्रभारी इंद्रदेव ने बताया कि पूर्व प्रधान को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी है. घटना को अंजाम देने वाले हमलावरों की तलाश की जा रही है. पुलिस टीम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही हैं. वहीं वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी भी मौके पहुंचे. पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापति ने घटना के खुलासे और हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों का गठन किया है.