ETV Bharat / state

कौशांबी में मॉर्निंग वॉक पर निकले पूर्व प्रधान को बाइकसवार युवकों ने मारी गोली, हालात गंभीर

संदीपन घाट थाना क्षेत्र के आलम चंद गांव की घटना. पुलिस अधीक्षक ने तीन टीमों का गठन किया है.

कौशांबी में पूर्व प्रधान को गोली मारी.
कौशांबी में पूर्व प्रधान को गोली मारी. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 10:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कौशाम्बी : संदीपन घाट थाना क्षेत्र के आलम चंद गांव में सोमवार सुबह बाइकसवार युवकों ने मॉर्निंग वॉक पर निकले पूर्व प्रधान को गोली मारकर फरार हो गए. गोली लगने से पूर्व प्रधान घायल होकर वहीं गिर पड़े. गोली की आवाज सुनने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायल प्रधान को अस्पताल पहुंचाया. जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की मदद से हमलावरों की शिनाख्त कर रही है.



संदीपन घाट थाना क्षेत्र के आलम चंद गांव के पूर्व प्रधान मनोज कुमार सोमवार सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे. घर से कुछ दूरी पर पहुंचते ही बाइकसवार कुछ अज्ञात लोगों ने उन्हें गोली मार दी. घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. घटनास्थल के पास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. पूर्व प्रधान को गोली मारे जाने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस टीम ने एंबुलेंस की मदद से उन्हें प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल पहुंचाया. जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

संदीपन घाट थाना प्रभारी इंद्रदेव ने बताया कि पूर्व प्रधान को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी है. घटना को अंजाम देने वाले हमलावरों की तलाश की जा रही है. पुलिस टीम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही हैं. वहीं वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी भी मौके पहुंचे. पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापति ने घटना के खुलासे और हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों का गठन किया है.

TAGGED:

FORMER GRAM PRADHAN SHOT
कौशाम्बी पूर्व प्रधान को गोली मारी
KAUSHAMBI CRIME
ATTACK ON GRAM PRADHAN
KAUSHAMBI FORMER VILLAGE HEAD SHOT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.