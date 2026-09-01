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कौशांबी पटाखा गोदाम विस्फोट; दिव्यांग बेटे की तलाश में भटक रहे पिता की कोई नहीं सुन रहा फरियाद

पिपरी थाना क्षेत्र के महमूदपुर मनौरी गांव में बने पटाखा गोदाम में सोमवार सुबह भीषण विस्फोट हुआ था. इसमें 11 लोगों की जान गई थी.

कौशांबी पटाखा गोदाम विस्फोट
कौशांबी पटाखा गोदाम विस्फोट में मजदूर लापता. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 1:04 PM IST

2 Min Read
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कौशांबी : पिपरी थाना क्षेत्र स्थित महमूदपुर मनौरी गांव में हुए पटाखा विस्फोट कांड के मलबे से अब सिर्फ बारूद का धुआं नहीं, बल्कि अपनों को खो चुके बेबस परिवारों की चीखें गूंज रही हैं. हादसे के बाद एक ऐसा दुखद मामला सामने आया है. चरवा इलाके के पकसराई निवासी सरजू अपने दिव्यांग बेटे सुनील की तलाश में घटनास्थल और अधिकारियों के आसपास भटक रहे हैं. घटनास्थल पर बेटे की बाइक, चप्पलें मिलीं, लेकिन बेटे का कुछ पता नहीं चल रहा है. प्रशासनिक अधिकारियों के पास बुजुर्ग सरजू के सवालों का कोई जवाब नहीं है.

दिव्यांग बेटे की तलाश में भटक रहे सूरज मौर्या. (Video Credit : ETV Bharat)

चरवा इलाके के पकसराई निवासी सरजू मौर्या का कहना है कि बेटा सुनील कुमार मौर्या पास ही स्थित एक बूंदी फैक्ट्री में काम करता था. सुनील पैरों से दिव्यांग था. जिस वक्त महमूदपुर मनौरी में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, उस वक्त सुनील वहीं मौजूद था. धमाके के बाद जब धूल का गुबार छंटा तो मौके पर सुनील की बाइक खड़ी मिली, चप्पलें मिलीं, लेकिन सुनील का कोई अता-पता नहीं था.

सरजू अब बेटे की तलाश में अधिकारियों से फरियदा करते फिर रहे हैं."साहब, मेरा बेटा दिव्यांग था... जब धमाका हुआ तो वो भाग भी नहीं सकता था. उसकी गाड़ी यहीं खड़ी है". सरजू का कहना है कि पुलिसवाले कभी कहते हैं प्रयागराज एसआरएन जाओ, कभी कहते हैं कौशांबी पोस्टमार्टम हाउस में पता करो. हम कहां-कहां जाएं.

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कौशाम्बी पटाखा गोदाम में विस्फोट
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