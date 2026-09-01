कौशांबी पटाखा गोदाम विस्फोट; दिव्यांग बेटे की तलाश में भटक रहे पिता की कोई नहीं सुन रहा फरियाद
पिपरी थाना क्षेत्र के महमूदपुर मनौरी गांव में बने पटाखा गोदाम में सोमवार सुबह भीषण विस्फोट हुआ था. इसमें 11 लोगों की जान गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 1, 2026 at 1:04 PM IST
कौशांबी : पिपरी थाना क्षेत्र स्थित महमूदपुर मनौरी गांव में हुए पटाखा विस्फोट कांड के मलबे से अब सिर्फ बारूद का धुआं नहीं, बल्कि अपनों को खो चुके बेबस परिवारों की चीखें गूंज रही हैं. हादसे के बाद एक ऐसा दुखद मामला सामने आया है. चरवा इलाके के पकसराई निवासी सरजू अपने दिव्यांग बेटे सुनील की तलाश में घटनास्थल और अधिकारियों के आसपास भटक रहे हैं. घटनास्थल पर बेटे की बाइक, चप्पलें मिलीं, लेकिन बेटे का कुछ पता नहीं चल रहा है. प्रशासनिक अधिकारियों के पास बुजुर्ग सरजू के सवालों का कोई जवाब नहीं है.
चरवा इलाके के पकसराई निवासी सरजू मौर्या का कहना है कि बेटा सुनील कुमार मौर्या पास ही स्थित एक बूंदी फैक्ट्री में काम करता था. सुनील पैरों से दिव्यांग था. जिस वक्त महमूदपुर मनौरी में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, उस वक्त सुनील वहीं मौजूद था. धमाके के बाद जब धूल का गुबार छंटा तो मौके पर सुनील की बाइक खड़ी मिली, चप्पलें मिलीं, लेकिन सुनील का कोई अता-पता नहीं था.
सरजू अब बेटे की तलाश में अधिकारियों से फरियदा करते फिर रहे हैं."साहब, मेरा बेटा दिव्यांग था... जब धमाका हुआ तो वो भाग भी नहीं सकता था. उसकी गाड़ी यहीं खड़ी है". सरजू का कहना है कि पुलिसवाले कभी कहते हैं प्रयागराज एसआरएन जाओ, कभी कहते हैं कौशांबी पोस्टमार्टम हाउस में पता करो. हम कहां-कहां जाएं.
यह भी पढ़ें : कौशांबी पटाखा गोदाम ब्लास्ट; मुख्य आरोपी मुठभेड़ में अरेस्ट, IG ने एक इंस्पेक्टर और 6 दारोगाओं को किया सस्पेंड
यह भी पढ़ें : अवैध पटाखों में विस्फोट से दहला UP; 7 महीने में 17 लोगों की मौत, 40 से अधिक घायल, पुलिस का एक्शन जारी