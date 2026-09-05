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कौशांबी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट; 50 हजार का इनामिया शकील एनकाउंटर में गिरफ्तार, हाथ जोड़कर मांगी माफी

पिपरी और पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र में स्थित पटाखा गोदाम में बीते 31 अगस्त को हुए भीषण विस्फोट में 12 लोगों की जा चुकी है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी शकील.
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी शकील. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 7:39 AM IST

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कौशांबी : कौशांबी के बहुचर्चित पटाखा फैक्ट्री विस्फोट कांड के आरोपी शकील को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोच लिया है. आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. आरोपी शकील पर 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था. पकड़े जाने के बाद शकील ने हाथ जोड़कर हादसे में मारे गए निर्दोष लोगों के परिजनों से माफी मांगी है.

जानकारी देते सीओ मंझनपुर सौरभ सामंत. (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें, बीते 31 अगस्त को अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके ने कई हंसते-खेलते परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया है. विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो चुकी है. इस विस्फोट कांड के आरोपियों की तलाश और गिरफ्तारी लगातार पुलिस कर रही है. इसी कड़ी में मंझनपुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी शकील को दीवार कोतरी गांव के पास एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया गया है.


सीओ मंझनपुर सौरभ सामंत के मुताबिक पटाखा विस्फोट कांड का आरोपी शकील लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था. उस पर 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था. उसने सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाकर बारूद का ढेर लगाया था. जिसकी वजह से कई बेगुनाहों की जान चली गई. एनकाउंटर के दौरान शकील के पैर में पुलिस की गोली लगी थी. फिलहाल आरोपी का इलाज चल रहा है. अस्पताल से छुट्टी मिलते ही उसे जेल भेजा जाएगा.

आरोपी ने हाथ जोड़कर मांगी माफी

पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपी शकील को अब अपने किए पर शायद पछतावा है. मीडिया के सामने आने के बाद शकील ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से हाथ जोड़ कर माफी मांगी है. उसने कहा कि जो कुछ हुआ उसका उसे बेहद अफसोस है और वह पीड़ित परिवारों से हाथ जोड़कर माफी मांगता है. कहा कि "मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई... जो लोग इस हादसे में नहीं रहे, मैं उनके परिवारों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं."

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