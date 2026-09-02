कौशांबी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट; कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा- हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए जांच
पिपरी थाना क्षेत्र स्थित महमूदपुर मनौरी गांव में स्थित पटाखा फैक्ट्री में सोमवार सुबह भीषण विस्फोट हुआ था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 2, 2026 at 1:48 PM IST
प्रयागराज : यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय मंगलवार को कौशांबी में हुए पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के घायलों से मिलने स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल पहुंचे. इस दौरान अजय राय ने पटाखा विस्फोट की न्यायिक जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराए जाने की मांग की. वहीं विस्फोट की घटना के लिए अजय राय ने सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया. विस्फोट की घटना के बहाने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कौशांबी यूपी के डिप्टी सीएम का गृह जनपद है. उनके जिले में अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है. दो साल पहले भी कौशांबी में पटाखे से लोगों की जान गई थी. उन घटनाओं के बाद भी कौशांबी में अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी, यह यूपी के जंगलराज को दर्शाती है. आरोपियों के घरों पर चल रही बुलडोजर कार्रवाई के सवाल पर अजय राय ने कहा कि यह बुल्डोजर अधिकारियों और बीजेपी नेताओं के घरों पर कब चलेगा, जिनके संरक्षण में पूरा अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी.
सीएम योगी के मछ्ली पार्टी करने के आरोपों पर भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने झूठ बोला है और जनता को भ्रमित करने के साथ हमारी छवि को खराब कर रहें हैं. इसलिए कोर्ट में वाद दाखिल किया है कि मछली पार्टी के साक्ष्य दिखाएं सीएम योगी नहीं तो माफी मांगें, क्योंकि हमारी छवि को सार्वजनिक खराब किया गया है और कोर्ट से हमने मांग किया है कि वह साक्ष्य दिखाएं या सार्वजनिक माफी मांगे.
नीट परीक्षा को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद दर्ज हुई एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के फैसले का अजय राय ने स्वागत किया. उन्होंने कहा कि यह फैसला बेहद सराहनीय है, क्योंकि यह छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ था.
जीडीपी पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा राहुल गांधी को लेकर झूठ की गूंज बताने पर अजय राय ने कहा कि मोदी जी को जीडीपी क्या होती है उसका फुलफॉर्म भी नहीं पता होगा. अजय राय ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया है कि देश की जीडीपी को झूठ बोल बोलकर उन्होंने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है. कहा कि राहुल गांधी ने जो छात्रों की गूंज उठाई है वह आज पूरे देश की गूंज बन गई है.
यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संगठन सृजन के जरिए पूरे प्रदेश की सभी 403 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है. यूपी में गठबंधन कब और किससे होगा यह फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा. अभी कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी संगठन सृजन के जरिए पार्टी को मजबूती देने के साथ सभी 403 सीटों पर तैयारी करना है. इसी उद्देश्य के साथ वह पूरे प्रदेशभर में जनता की समस्याओं और हर अन्याय अत्याचार पर आवाज उठा रहे हैं.
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