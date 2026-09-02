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कौशांबी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट; कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा- हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए जांच

प्रयागराज : यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय मंगलवार को कौशांबी में हुए पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के घायलों से मिलने स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल पहुंचे. इस दौरान अजय राय ने पटाखा विस्फोट की न्यायिक जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराए जाने की मांग की. वहीं विस्फोट की घटना के लिए अजय राय ने सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया. विस्फोट की घटना के बहाने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा.

प्रयागराज में मीडिया से मुखातिब यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय. (Video Credit : ETV Bharat)

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कौशांबी यूपी के डिप्टी सीएम का गृह जनपद है. उनके जिले में अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है. दो साल पहले भी कौशांबी में पटाखे से लोगों की जान गई थी. उन घटनाओं के बाद भी कौशांबी में अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी, यह यूपी के जंगलराज को दर्शाती है. आरोपियों के घरों पर चल रही बुलडोजर कार्रवाई के सवाल पर अजय राय ने कहा कि यह बुल्डोजर अधिकारियों और बीजेपी नेताओं के घरों पर कब चलेगा, जिनके संरक्षण में पूरा अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी.







सीएम योगी के मछ्ली पार्टी करने के आरोपों पर भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने झूठ बोला है और जनता को भ्रमित करने के साथ हमारी छवि को खराब कर रहें हैं. इसलिए कोर्ट में वाद दाखिल किया है कि मछली पार्टी के साक्ष्य दिखाएं सीएम योगी नहीं तो माफी मांगें, क्योंकि हमारी छवि को सार्वजनिक खराब किया गया है और कोर्ट से हमने मांग किया है कि वह साक्ष्य दिखाएं या सार्वजनिक माफी मांगे.