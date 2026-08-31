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कौशांबी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामला: थाना प्रभारी समेत 3 दरोगा लाइन हाजिर; 2 सिपाही सस्पेंड 6 पर FIR, मुख्य आरोपी के घर पर चला बुलडोजर

6 आरोपियों पर दर्ज हुई FIR: हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा एक्शन लिया है. मामले में 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो महिलाओं को हिरासत में लिया गया है. वहीं, कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस अधीक्षक ने पिपरी थाना प्रभारी समेत तीन उप-निरीक्षकों को लाइन हाजिर और दो बीट आरक्षियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

विस्फोटक बरामद, आरोपी के मकान पर कार्रवाई: इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते नजर आए. कौशांबी के मकदमपुर मनौरी गांव में हुए पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद आरोपी आदिल उर्फ डीजे के अवैध साम्राज्य पर प्रशासन का हथौड़ा चला है. पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने जिस घर को ध्वस्त किया है, उसी घर से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद कर जब्त किया गया है. इसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आरोपी के मकान को जमींदोज कर दिया गया.

आरोपी के मकान को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया है. वहीं, मामले में आरोपी आदिल समेत उसके परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ नामजद मुकदमा भी दर्ज किया गया है.

कौशांबी: कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के मामले में प्रशासन ने एक्शन लिया है. जिले के मकदमपुर मनौरी गांव में अवैध पटाखा फैक्ट्री संचालक आदिल उर्फ डीजे के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है.

अवैध रूप से चल रही थी पटाखा फैक्ट्री: कौशांबी के थाना पिपरी क्षेत्र के महमूदपुर मनौरी स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में हुए जोरदार धमाके ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया. इस दर्दनाक हादसे में अब तक 11 लोगों की जान चली गई है. धमाके की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचीं और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया. पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने प्रेसनोट जारी कर बताया कि हादसे की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

दो महिलाएं हिरासत में, पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज: मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महमूदपुर मनौरी निवासी शबाना और साइना को हिरासत में ले लिया है, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है. प्रशासन द्वारा बताया गया कि इस फैक्ट्री में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया गया था क्योंकि इसका लाइसेंस 2024 में ही रद्द किया जा चुका था. इसके बाद पूरे मामले में जांच की गई तो पुलिस कर्मियों की लापरवाही सामने आई. ग्रामीणों का भी आरोप है कि अवैध भंडारण की शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी.

दो बीट आरक्षी सस्पेंड, विधिक कार्रवाई जारी: गंभीर घटना पर कौशाम्बी पुलिस अधीक्षक ने विभाग के भीतर भी बड़ी और सख्त कार्रवाई की है. पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही पाए जाने पर पिपरी थाना प्रभारी विकास सिंह, चायल चौकी प्रभारी अमित द्विवेदी और पूर्व चौकी प्रभारी मनीष पाल को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है. इसके अलावा, अवैध पटाखा फैक्ट्री के संचालन की सूचना दर्ज न करने पर बीट आरक्षी जितेन्द्र कुमार व आरक्षी कृष्ण कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

आदिल समेत परिजनों पर दर्ज हुई FIR: धमाके की इस गूंज के बाद पुलिस ने सिर्फ ध्वस्तीकरण ही नहीं, बल्कि कानूनी शिकंजा भी कस दिया है. मामले में मुख्य आरोपी के साथ-साथ उसके पिता नौशेब, शकील, शबाना, कहकशा और शाइना के खिलाफ भी नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है. कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद चायल एसडीएम प्रेरणा गौतम ने कैमरे के सामने कुछ भी बयान देने से साफ इनकार कर दिया. फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है.

धमाके में 8 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत: यूपी में सोमवार को प्रयागराज और कौशांबी बॉर्डर पर एक पटाखे की फैक्ट्री में अचानक विस्फोट हो गया. इस हादसे में 8 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए. पुलिस के मुताबिक, विस्फोट इतना भीषण था कि पूरी फैक्ट्री जमींदोज हो गई और 100 मीटर के दायरे में बने 8 मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जिनमें से 3 मकान पूरी तरह ढह गए.

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