कौशांबी: महिला थाने के पास रिटायर्ड DFO के घर दिनदहाड़े लाखों की चोरी, एक हफ्ते में दूसरी बड़ी वारदात
कौशांबी में महिला थाने के पास रिटायर्ड DFO के आवास पर दिनदहाड़े लाखों की नकदी और जेवरात चोरी हो गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 10:05 PM IST
कौशांबी: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिला मुख्यालय पर कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए चोरों ने एक बार फिर वारदात को अंजाम दिया है. शहर के महिला थाने के ठीक समीप स्थित रिटायर्ड डीएफओ पीके सिन्हा के आवास पर मंगलवार को दिनदहाड़े चोरों ने लाखों रुपए की नकदी और महंगे जेवरात पर आसानी से हाथ साफ कर दिया.
महज एक हफ्ते के भीतर शहर के भीतर चोरी की यह दूसरी सबसे बड़ी वारदात है, जिससे स्थानीय नागरिकों और पूरे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है. इस सनसनीखेज दिनदहाड़े हुई चोरी की घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे मामले की गहन छानबीन शुरू कर दी है.
चौकीदार के लौटते ही उड़ गए होश: यह पूरी वारदात मंझनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्थानीय कस्बे में स्थित महिला थाने के पास की है, जहां रिटायर्ड डीएफओ पीएन सिन्हा अपने परिवार के साथ लखनऊ में निवास करते हैं और उनका कौशांबी आना-जाना लगा रहता है. उनके इस घर की देखभाल के लिए एक चौकीदार को तैनात किया गया है, जो मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे घर का मुख्य ताला लगाकर किसी निजी काम से बाहर गया था. जब वह शाम को लगभग चार बजे वापस लौटकर आया, तो मुख्य दरवाजे का टूटा हुआ ताला देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और होश उड़ गए. जब उसने अंदर जाकर देखा तो घर की सारी अलमारियां टूटी पड़ी थीं और सारा सामान कमरे में पूरी तरह अस्त-व्यस्त बिखरा हुआ था, जिसके बाद उसने तुरंत रिटायर्ड डीएफओ और मंझनपुर कोतवाली पुलिस को फोन कर इस अनहोनी की सूचना दी.
लगातार हो रही चोरियों से लोगों में आक्रोश: सूचना मिलते ही मंझनपुर कोतवाल विनीत सिंह पुलिस फोर्स के साथ फौरन मौके पर पहुंचे और बारीकी से जांच-पड़ताल शुरू कर दी. शुरुआती जानकारी के अनुसार, चोरों ने घर से लाखों रुपए कीमत के सोने-चांदी के जेवरात और 20 हजार रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया है. मंझनपुर के इस अति-सुरक्षित वीआईपी इलाके में लगातार हो रही इन बड़ी वारदातों से स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है. इससे पहले ठीक चार दिन पहले ही मेडिकल कॉलेज के आवासीय परिसर से एक डॉक्टर दंपती के यहां से 36 लाख रुपए की बहुत बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें 30 लाख के जेवर और 6 लाख नकद शामिल थे, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के पास ही शाहरुख के घर भी लाखों की चोरी हो चुकी है. सबसे हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी-बड़ी चोरियों के बावजूद पुलिस अभी तक किसी भी मामले का सफल खुलासा नहीं कर पाई है, जिससे पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है.
पुलिस ने जल्द खुलासे का दावा किया: मंझनपुर के थानाध्यक्ष विनीत सिंह ने बताया कि दिनदहाड़े चोरी होने की इस घटना की जानकारी मिलते ही वे शाम को खुद मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच की है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि पीड़ित पक्ष की तरफ से तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की हर एंगल से छानबीन की जाएगी. फिलहाल पुलिस आसपास लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी हुई है और जल्द से जल्द इस घटना का पर्दाफाश करने का दावा कर रही है.
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