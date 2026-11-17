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कौशांबी: महिला थाने के पास रिटायर्ड DFO के घर दिनदहाड़े लाखों की चोरी, एक हफ्ते में दूसरी बड़ी वारदात

मंझनपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कौशांबी: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिला मुख्यालय पर कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए चोरों ने एक बार फिर वारदात को अंजाम दिया है. शहर के महिला थाने के ठीक समीप स्थित रिटायर्ड डीएफओ पीके सिन्हा के आवास पर मंगलवार को दिनदहाड़े चोरों ने लाखों रुपए की नकदी और महंगे जेवरात पर आसानी से हाथ साफ कर दिया.

महज एक हफ्ते के भीतर शहर के भीतर चोरी की यह दूसरी सबसे बड़ी वारदात है, जिससे स्थानीय नागरिकों और पूरे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है. इस सनसनीखेज दिनदहाड़े हुई चोरी की घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे मामले की गहन छानबीन शुरू कर दी है.

जानकारी देता चौकीदार नत्थूलाल. (Video Credit: ETV Bharat) चौकीदार के लौटते ही उड़ गए होश: यह पूरी वारदात मंझनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्थानीय कस्बे में स्थित महिला थाने के पास की है, जहां रिटायर्ड डीएफओ पीएन सिन्हा अपने परिवार के साथ लखनऊ में निवास करते हैं और उनका कौशांबी आना-जाना लगा रहता है. उनके इस घर की देखभाल के लिए एक चौकीदार को तैनात किया गया है, जो मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे घर का मुख्य ताला लगाकर किसी निजी काम से बाहर गया था. जब वह शाम को लगभग चार बजे वापस लौटकर आया, तो मुख्य दरवाजे का टूटा हुआ ताला देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और होश उड़ गए. जब उसने अंदर जाकर देखा तो घर की सारी अलमारियां टूटी पड़ी थीं और सारा सामान कमरे में पूरी तरह अस्त-व्यस्त बिखरा हुआ था, जिसके बाद उसने तुरंत रिटायर्ड डीएफओ और मंझनपुर कोतवाली पुलिस को फोन कर इस अनहोनी की सूचना दी. चौकीदार के ताला लगाकर बाहर जाते ही चोरों ने किया हाथ साफ. (Photo Credit: ETV Bharat)