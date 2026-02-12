ETV Bharat / state

कौशांबी कोर्ट ने 10 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, ये था मामला

कौशांबी: कौशांबी जिले की जनपद एवं सत्र न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में सुनवाई की. इस मामले में कोर्ट ने 10 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को 35-35 हजार रुपए का अर्थदंड से भी दंडित किया है.



कब हुई थी वारदात: अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना सरायकीला थाना क्षेत्र के सुरसेनी गांव की है. जहां शिवसेना गांव के रहने वाले राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी ने थाने में शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उन्होंने गांव में विकास कार्यों में हुई अनियमित की शिकायत की थी. इस संबंध में 16 फरवरी 2019 को विकास कार्यों की जांच करने के लिए अधिकारियों की एक टीम उनके गांव पहुंची. इस पर गांव के ही तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी जयसिंह ने उन्हें फोन कर प्राथमिक विद्यालय में आने की बात कही. प्रार्थी ने भाई मनोज कुमार द्विवेदी को विद्यालय भेजा. आरोप है कि जैसे ही प्रार्थी का भाई मनोज कुमार द्विवेदी विद्यालय पहुंचा तभी वहां पहले से घात लगाए बैठे पिंटू, भोले, विनोद, संजीव कुमार, रोहित, काशी, ज्ञानेंद्र कुमार, सुधीर कुमार, बजरंगी आदि लोगों ने मनोज कुमार को पकड़ कर पिटाई करना शुरू कर दिया. इस दौरान मनोज कुमार को गोली भी मारी गई. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.



जानकारी मिलने पर जब ग्रामीण इकट्ठा हो गए तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए. परिजनों ने घायल मनोज कुमार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. प्रार्थी की तहरीर पर सराय अकिल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले में विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया. मामला अपर सत्र न्यायाधीश शिरीन जैदी की अदालत में पेश हुआ.

यहां अपर शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने कुल 11 गवाहों का बयान न्यायालय के समक्ष करवाया. गवाहों को सुनने और पत्रावली के अवलोकन करने के बाद बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश शिरीन जैदी की अदालत ने सभी 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही सभी आरोपियों को 35-35 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है.