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कौशांबी में बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई; हादसे में 4 दोस्तों की मौत, ड्रंक एंड ड्राइव की आशंका

सैनी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार के उड़े परखच्चे, राजेश और अनिल की मौके पर गई जान. ( Photo Credit: ETV Bharat )