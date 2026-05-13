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कौशांबी में बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई; हादसे में 4 दोस्तों की मौत, ड्रंक एंड ड्राइव की आशंका

कौशांबी के सैनी थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें फतेहपुर के 4 लोगों की मौत हो गई.

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सैनी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार के उड़े परखच्चे, राजेश और अनिल की मौके पर गई जान. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 5:17 PM IST

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Updated : May 13, 2026 at 5:42 PM IST

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कौशांबी: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. इस भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इलाज के दौरान दो अन्य ने भी दम तोड़ दिया. अब इस दर्दनाक हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर चार हो गई है.

हादसे के शिकार हुए सभी छह लोग फतेहपुर जनपद के रहने वाले थे, जो एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे. सैनी थाना क्षेत्र के कमासिन गांव के पास हाईवे पर यह हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए.

इलाज के दौरान दो की गई जान: हादसे के तुरंत बाद राजेश यादव और अनिल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था. जबकि शनि पटेल, राजकुमार, अरविंद और छविनाथ को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बावजूद इलाज के दौरान छविनाथ और अरविंद की भी मौत हो गई. चार लोगों की मौत की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है. पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है.

कार से शराब की बोतल बरामद: पुलिस की शुरुआती जांच में कार के भीतर से शराब की बोतल बरामद हुई है. अधिकारियों को आशंका है कि कार चला रहा व्यक्ति नशे में था, जिसके कारण वाहन पर से नियंत्रण खो गया और यह भीषण टक्कर हुई. क्षेत्राधिकारी सिराथू सत्येंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि मौके से साक्ष्य जुटाए गए हैं और मामले की गहनता से जांच की जा रही है. शराब की बोतल मिलना इस ओर इशारा कर रहा है कि नशे में ड्राइविंग ही इस तबाही का मुख्य कारण हो सकती है.

शादी से लौट रहे 4 दोस्तों की मौत: हादसे में घायल हुए शनि पटेल और राजकुमार का इलाज अभी भी मेडिकल कॉलेज में जारी है. फतेहपुर निवासी इन परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जो कुछ घंटे पहले खुशियों भरे समारोह से लौट रहे थे. पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज कर रही है. हाईवे पर हुई इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सुरक्षा उपायों और तेज रफ्तार पर लगाम लगाने की मांग की है. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तकनीकी जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही कर रही है.

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Last Updated : May 13, 2026 at 5:42 PM IST

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