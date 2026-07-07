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कौशांबी में बुलडोजर एक्शन; सरहद पर तैनात ITBP जवान के घर प्रशासन ने ढहा दिया, एसडीएम ने कही ऐसी बात

कौशांबी : यूपी में अवैध निर्माणों पर चलने वाला बुलडोजर लगातार विवादों में घिर रहा है. ताजा मामला कौशांबी जिले के चायल तहसील के अहलादपुर गांव का है. यहां एक सरहद पर तैनात ITBP के जवान के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है. ITBP जवान ने प्रशासन पर भेदभावपूर्ण और एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है. जवान का कहना है कि प्रशासन ने एकपक्षीय कार्रवाई की है. हालांकि, प्रशासन ऐसे आरोपों को खारिज कर रहा है. वहीं जवान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले में हस्तक्षेप की गुहार लगाई है.





कौशांबी में ITBP जवान के घर पर बुलडोजर एक्शन. (Video Credit : ETV Bharat)

ITBP के जवान राम किशन भारतीय ने वीडियो जारी कर प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. जवान का आरोप है कि वह देश की सीमा पर अपनी ड्यूटी कर रहा है. इस दौरान प्रशासन ने मनमाने तरीके से उनके घर पर बुलडोजर चलवा दिया है. जवान के अनुसार उसी गाटा संख्या में कई घर बने है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने एकतरफा और द्वेषपूर्ण कार्रवाई करके सिर्फ मेरा घर ही तोड़ दिया.