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शाबाश खुशबू; मंगलसूत्र छीनकर भाग रहे लुटेरे को बाइक से घसीट कर सिखाया सबक

मंगलसूत्र छीनकर भाग रहे लुटेरे को महिला ने सिखाया सबक. ( Photo Credit : ETV Bharat )