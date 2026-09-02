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मलबे से अस्पताल तक चीख-पुकार, अब तक 14 की मौत!

कौशांबी ब्लास्ट: जिंदगी की जंग हारी उर्वशी.

जिंदगी की जंग हारी उर्वशी
जिंदगी की जंग हारी उर्वशी (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 4:38 PM IST

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Updated : September 2, 2026 at 5:05 PM IST

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कौशांबी: पिपरी के महमूदपुर मनौरी स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट मामले में मौत का आंकड़ा बढ़कर 14 पहुंच गया है. हादसे में गंभीर रूप से झुलसी 16 वर्षीय उर्वशी ने प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. हादसे में झुलसे तीन लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं.

31 अगस्त को हुआ था धमाका
31 अगस्त को हुआ था धमाका (Photo Credit: ETV Bharat)

एक और जिंदगी खत्म: अस्पताल में भर्ती 16 वर्षीय उर्वशी की हालत शुरू से ही बेहद नाजुक बनी हुई थी. डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उर्वशी जिंदगी की जंग हार गई. उर्वशी की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

कौशांबी ब्लास्ट: जिंदगी की जंग हारी उर्वशी
कौशांबी ब्लास्ट: जिंदगी की जंग हारी उर्वशी (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या कार्रवाई हुई: इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर राहत और बचाव कार्य के बाद अब जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया चल रही है. रिहायशी इलाके के करीब यह अवैध पटाखा फैक्ट्री इतने लंबे समय से किसकी शह पर चल रही थी, इसे लेकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. हादसे के तुरंत बाद फरार हुए मुख्य आरोपी नौशाद को गिरफ्तार कर लिया गया.

कौशांबी धमाके में 14 की मौत
कौशांबी धमाके में 14 की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)

कौशांबी के पिपरी थाना इलाके के महमूदपुर मनौरी में सोमवार को अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री में अचानक जोरदार धमाका हुआ था. विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई और कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी थी. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई थी. मलबे से कई लोगों के शव क्षत-विक्षत हालत में निकाले गए थे, जबकि गंभीर रूप से झुलसे लोगों को तत्काल प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

कौशांबी में पसरा मातम!
कौशांबी में पसरा मातम! (Photo Credit: ETV Bharat)

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Last Updated : September 2, 2026 at 5:05 PM IST

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