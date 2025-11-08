ETV Bharat / state

कौशांबी में जमीन के लिए बाप-बेटों में खूनी संघर्ष; 2 बेटों ने मिलकर पिता की पीट-पीटकर हत्या की, बड़ा भाई गंभीर घायल

घटना करारी के नेता नगर की है. पिता ने अपनी एक बीघा जमीन बड़े बेटे के नाम कर दी थी, इससे दोनों बेटे नाराज थे.

Etv Bharat
कौशांबी में पिता की हत्या के बाद मौके पर जमा ग्रामीण. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 2:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कौशांबी: जमीन के लिए उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में 2 बेटे खून-खराबे पर उतर आए. दोनों ने अपने पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी. इतना ही नहीं बीच-बचाव करने आए बड़े भाई को भी नहीं बख्शा और उनको भी लाठी-डंडों से पीट-पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

घटना करारी थाना क्षेत्र के नेता नगर की है. यहां रहने वाले दुर्गा प्रसाद की एक बीघा जमीन थी, जिसे उन्होंने अपने बड़े बेटे ज्ञान सिंह के नाम कर दी थी. क्योंकि वही उनकी सेवा करता था. इसी बात से नाराज होकर शुक्रवार की शाम घर में ही अन्य बेटे वीरेंद्र और विमल ने दुर्गा प्रसाद और ज्ञान सिंह को लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से पीटना शुरू कर दिया. हमले में दोनों बुरी तरह घायल हो गए.

परिवार वालों और ग्रामीणों ने आनन-फानन में दोनों को मंझनपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया. जहां शनिवार की सुबह इलाज के दौरान पिता दुर्गा प्रसाद की मौत हो गई. जबकि गंभीर रूप से घायल बेटे ज्ञान सिंह को डॉक्टरों ने प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल रेफर कर दिया. दुर्गा प्रसाद की मौत की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस ने परिवार वालों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी वीरेंद्र और विमल की तलाश शुरू कर दी है. क्षेत्राधिकार मंझनपुर शिवांक सिंह ने बताया कि करारी थाना क्षेत्र के नेता नगर में बेटों ने अपने पिता और भाई की पिटाई कर दी थी. दोनों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां इलाज के दौरान दुर्गा प्रसाद की मौत हो गई. ज्ञान सिंह को प्रयागराज रेफर किया गया है. मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, आरोपियों की तलाश की जा रही है.

ये भी पढ़ेंः सहारनपुर में BJP नेता की हत्या; सोते समय माथे के बीचो-बीच मारी गई गोली, सबसे पहले बहू ने देखी बॉडी

TAGGED:

KAUSHAMBI NEWS
MURDER IN KAUSHAMBI
FATHER MURDERED IN KAUSHAMBI
KAUSHAMBI POLICE
SON MURDERED FATHER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.