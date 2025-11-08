कौशांबी में जमीन के लिए बाप-बेटों में खूनी संघर्ष; 2 बेटों ने मिलकर पिता की पीट-पीटकर हत्या की, बड़ा भाई गंभीर घायल
घटना करारी के नेता नगर की है. पिता ने अपनी एक बीघा जमीन बड़े बेटे के नाम कर दी थी, इससे दोनों बेटे नाराज थे.
Published : November 8, 2025 at 2:33 PM IST
कौशांबी: जमीन के लिए उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में 2 बेटे खून-खराबे पर उतर आए. दोनों ने अपने पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी. इतना ही नहीं बीच-बचाव करने आए बड़े भाई को भी नहीं बख्शा और उनको भी लाठी-डंडों से पीट-पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया.
घटना करारी थाना क्षेत्र के नेता नगर की है. यहां रहने वाले दुर्गा प्रसाद की एक बीघा जमीन थी, जिसे उन्होंने अपने बड़े बेटे ज्ञान सिंह के नाम कर दी थी. क्योंकि वही उनकी सेवा करता था. इसी बात से नाराज होकर शुक्रवार की शाम घर में ही अन्य बेटे वीरेंद्र और विमल ने दुर्गा प्रसाद और ज्ञान सिंह को लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से पीटना शुरू कर दिया. हमले में दोनों बुरी तरह घायल हो गए.
परिवार वालों और ग्रामीणों ने आनन-फानन में दोनों को मंझनपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया. जहां शनिवार की सुबह इलाज के दौरान पिता दुर्गा प्रसाद की मौत हो गई. जबकि गंभीर रूप से घायल बेटे ज्ञान सिंह को डॉक्टरों ने प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल रेफर कर दिया. दुर्गा प्रसाद की मौत की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
पुलिस ने परिवार वालों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी वीरेंद्र और विमल की तलाश शुरू कर दी है. क्षेत्राधिकार मंझनपुर शिवांक सिंह ने बताया कि करारी थाना क्षेत्र के नेता नगर में बेटों ने अपने पिता और भाई की पिटाई कर दी थी. दोनों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां इलाज के दौरान दुर्गा प्रसाद की मौत हो गई. ज्ञान सिंह को प्रयागराज रेफर किया गया है. मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, आरोपियों की तलाश की जा रही है.
