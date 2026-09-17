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कौशांबी में विश्वकर्मा पूजा पर गंगा स्नान करने गई 11 वर्षीय छात्रा डूबी, शव मिलने के बाद गांव में मातम

कौशाम्बी : गंगा में छात्रा डूबी ( Photo Credit : ETV Bharat )