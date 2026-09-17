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कौशांबी में विश्वकर्मा पूजा पर गंगा स्नान करने गई 11 वर्षीय छात्रा डूबी, शव मिलने के बाद गांव में मातम

कोखराज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत तरसौरा स्थित मजरा बाबू का पुरवा (फरीदपुर परसखी) की घटना.

कौशाम्बी : गंगा में छात्रा डूबी
कौशाम्बी : गंगा में छात्रा डूबी (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 1:48 PM IST

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कौशाम्बी : विश्वकर्मा पूजा के पर्व और स्कूल की छुट्टी के चलते दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने गई 11 साल की मासूम छात्रा गहरे पानी में डूब गई. काफी देर बाद एक युवक ने उसे पानी से ढूंढ निकाला, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी. छात्रा की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पर्व के दिन पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

कौशांबी में गंगा स्नान करने गई छात्रा डूबी. (Video Credit : ETV Bharat)

घटना कोखराज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत तरसौरा स्थित मजरा बाबू का पुरवा (फरीदपुर परसखी) की है. यहां के रहने वाले लवकुश पटेल मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं. उनकी 11 वर्षीय बेटी नेहा कंपोजिट विद्यालय सुखऊ का पूरा में कक्षा छह में पढ़ती थी. गुरुवार को विश्वकर्मा पूजा के चलते स्कूल बंद था. सुबह करीब 10 बजे नेहा गांव के ही अन्य बच्चों के साथ गंगा घाट पर गई थी. जहां नहाते वक्त नेहा गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी.

नेहा को डूबता देख साथ मौजूद अंजली, काजल, सोनी देवी, ढोंनगू और रागिनी ने जोर-जोर से चीखना-पुकारना शुरू किया. बच्चों की आवाज सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण आनन-फानन घाट की ओर दौड़े. गांव के ही युवक रोहित ने बिना वक्त गंवाए गहरे पानी में छलांग लगाई और तलाश शुरू की. काफी मशक्कत के बाद रोहित ने नेहा को अचेत अवस्था में बाहर निकाला, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थीं.

ग्रामीण पवन कुमार में बताया कि बच्चे गंगा किनारे नहाने चले गए थे. नेहा अचानक गहरे पानी में चली गई. बाकी बच्चे चिल्लाए तो लोग दौड़े. गांव के रोहित ने नदी में कूदकर उसे निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. परिवार बेहद गरीब है, पूरे गांव में शोक का माहौल है. वहीं मासूम का शव घर पहुंचते ही कोहराम मच गया. मां-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. कोखराज थाना इंस्पेक्टर संतोष शर्मा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

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