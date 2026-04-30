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जयपुर में कौशलम 2.0: आयुर्वेद से जुड़े इलाज पर मंथन, चिकित्सा क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार पर चर्चा

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में चिकित्सकों ने आयुर्वेदिक इलाज, व्यवहार और नेतृत्व कौशल सुधार पर मंथन किया.

National Institute of Ayurveda
चिकित्सकों से चर्चा करते कुलपति प्रो शर्मा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 30, 2026 at 5:40 PM IST

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जयपुर: जयपुर के जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय में 'कौशलम 2.0' का आयोजन किया गया. इस मौके पर आयुर्वेद से जुड़े इलाज और आयुर्वेदिक चिकित्सा क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार पर चर्चा हुई. इस आयोजन में संस्थान के विभिन्न विभागों के चिकित्सकों ने भाग लिया. आयुर्वेद शिक्षकों एवं चिकित्सकों की कार्यकुशलता, व्यवहार कौशल एवं नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए व्याख्यान का आयोजन भी किया गया. इस कार्यक्रम में 30 चिकित्सकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया.

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं संस्थान के कुलपति प्रो. संजीव शर्मा ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा उन्हें ही मिलता है जो निरंतर मेहनत करते हैं. उन्होंने चिकित्सकों को अपने ज्ञान के साथ-साथ व्यवहार और नेतृत्व कौशल को भी विकसित करने पर बल दिया, ताकि वे मरीजों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें.

National Institute of Ayurveda
चिकित्सा विधियों पर चर्चा करते चिकित्सक (ETV Bharat Jaipur)

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विभिन्न सत्रों का आयोजन: पूरे कार्यक्रम को कुलपति प्रो. संजीव शर्मा द्वारा स्वयं डिजाइन एवं संचालित किया गया. कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों द्वारा प्रभावी संवाद, टीम वर्क, समय प्रबंधन तथा नेतृत्व विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर क्रिएटिव एवं रोचक सत्र आयोजित किए गए. प्रतिभागियों ने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने कौशल और नेतृत्व क्षमता को और अधिक सशक्त किया.

गुणवत्ता सुधार लाने का उद्देश्य: 'कौशलम 2.0' पहल का उद्देश्य आयुर्वेदिक चिकित्सा क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार लाना और चिकित्सकों को नई चुनौतियों के लिए तैयार करना है. कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए तथा भविष्य में ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम निरंतर आयोजित करने की बात कही गई.

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