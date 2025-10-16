कौन बनेगा करोड़पति: हर सही जवाब पर अपना घर आश्रम के प्रभुजनों को घी, चावल, आटा समर्पित
'कौन बनेगा करोड़पति' शो में 14 अक्टूबर को शूट हुए एपिसोड में हर सही जवाब पर 100 किलो घी, चावल और आटा समर्पित किया गया.
Published : October 16, 2025 at 6:37 PM IST
भरतपुर: 'कौन बनेगा करोड़पति' शो में महानायक अमिताभ बच्चन ने भरतपुर स्थित अपना घर आश्रम के असहाय प्रभुजनों के लिए एक अनूठी पहल की. गत 14 अक्टूबर को रिकॉर्ड हुए इस विशेष एपिसोड में हर सही उत्तर के साथ प्रभुजनों के लिए 100 किलो घी, 100 किलो चावल और 100 किलो आटा समर्पित किया गया. कुल 33 सही उत्तरों के आधार पर आश्रम को 3300-3300 किलो घी, चावल और आटा का योगदान मिला.
यह विशेष एपिसोड 23 अक्टूबर की रात 9 बजे सोनी टीवी पर प्रसारित होगा. आश्रम के सचिव बसंत लाल ने बताया कि कार्यक्रम के अंतिम चरण में अपना घर आश्रम के संस्थापक डॉ बीएम भारद्वाज और डॉ माधुरी भारद्वाज को मंच पर आमंत्रित किया गया. इस दौरान अमिताभ बच्चन ने संस्था की सेवाओं की सराहना की.
कर्मवीर एपिसोड से पहचान: यह कोई पहली बार नहीं है जब अपना घर आश्रम का नाम 'कौन बनेगा करोड़पति' के मंच पर गूंजा हो. वर्ष 2019 में भी केबीसी के कर्मवीर एपिसोड में डॉ बीएम भारद्वाज और डॉ माधुरी भारद्वाज आमंत्रित हुए थे, जहां उन्होंने देशभर के दर्शकों के सामने संस्था की सेवा यात्रा साझा की थी. उस समय अमिताभ बच्चन संस्था के कार्यों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वयं की ओर से 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और 1100 जोड़ी कुर्ता-पायजामा प्रभुजनों के लिए प्रदान किए थे.