INTERVIEW: कौन बनेगा करोड़पति शो में पहुंचीं अंबिकापुर की सरकारी टीचर विभा चौबे, चयन से लेकर हॉट सीट तक का अनुभव

विभा दरिमा स्थित सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं. KBC में महानायक अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर उन्होंने लगातार सवालों के जवाब दिए हैं.

KBC Contestant INTERVIEW
अंबिकापुर की सरकारी टीचर विभा चौबे से खास बातचीत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 26, 2025 at 8:15 PM IST

5 Min Read
सरगुजा: देश में इन दिनों शिक्षकों की योग्यता को लेकर बहस तेज है. वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहे सरकारी शिक्षकों से दोबारा टेट जैसी परीक्षाएं पास करने की बात कही जा रही है. लेकिन इन्हीं सवालों के बीच छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की एक सरकारी शिक्षिका ने KBC शो तक पहुंचकर अपनी काबिलियत से देशभर में पहचान बना ली है.

अंबिकापुर की रहने वाली विभा चौबे, जो सरगुजा के दरिमा स्थित सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं, देश के सबसे बड़े क्विज शो “कौन बनेगा करोड़पति” तक पहुंचीं. उन्होंने न केवल हॉट सीट तक का सफर तय किया, बल्कि महानायक अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर अपने ज्ञान और आत्मविश्वास से यह साबित कर दिया कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक पूरी तरह योग्य होते हैं. विभा से बातचीत की ETV भारत के संवाददाता ने.

केबीसी में पहुंची टीचर विभा चौबे से खास बातचीत (ETV BHARAT)
सवाल : आप केबीसी के लिए कब से प्रयास कर रही थीं?

जवाब : मैं काफी लंबे समय से केबीसी के लिए प्रयास कर रही थी. जब भी केबीसी की रजिस्ट्रेशन लाइन खुलती थी, मैं हमेशा रजिस्ट्रेशन करती थी. शुरुआत में मैंने लगभग वर्ष 2000 से प्रयास किया, लेकिन कॉल नहीं आने पर मैं निराश होकर रुक गई थी. फिर वर्ष 2022 में जब हिमानी बुंदेला ने केबीसी में एक करोड़ रुपए जीते, तो उन्हें देखकर मुझे प्रेरणा मिली. मैंने सोचा कि जब वे यह कर सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं. उसी दिन से मैंने दोबारा प्रयास शुरू किया और आखिरकार 2025 में केबीसी के मंच तक पहुंच पाई.

सवाल : आपका चयन कैसे हुआ? पूरी प्रक्रिया बताइए.

जवाब : जब केबीसी की रजिस्ट्रेशन लाइन खुलती है, तब अमिताभ बच्चन जी रात 9 बजे टीवी पर एक सवाल पूछते हैं. उस सवाल का जवाब 24 घंटे के भीतर मोबाइल से मैसेज के जरिए देना होता है. यही आपका पहला रजिस्ट्रेशन होता है. अगर उत्तर सही होता है, तो आईवीआर कॉल आती है, जिसमें दो सवाल पूछे जाते हैं. यदि वहां भी सही और जल्दी उत्तर देते हैं, तो ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है. ऑडिशन दो चरणों में होता है, पहला जनरल नॉलेज टेस्ट और दूसरा वीडियो ऑडिशन. वीडियो राउंड में आपकी पृष्ठभूमि, शिक्षा और व्यक्तित्व से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं.

सवाल : मुंबई जाने का कॉल आया तो वह पल कैसा था?

जवाब : जब मुझे मुंबई ऑडिशन के लिए कॉल आया, तब मैं स्कूल में कक्षा की अटेंडेंस लेने जा रही थी. फोन अनजान नंबर से आया, फिर भी मैंने उठाया. उधर से बताया गया कि यह कॉल कौन बनेगा करोड़पति से है. मैं एकदम हैरान रह गई. फोन रखते ही मैं स्टाफ रूम में खुशी से नाचने लगी. किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो गया है. तुरंत मैंने अपने पति को फोन कर टिकट बुक करने को कहा और हम मुंबई रवाना हो गए.

सवाल : ऑडिशन के दिन का अनुभव कैसा रहा?

जवाब : केबीसी के ऑडिशन में भीड़ बहुत ज्यादा होती है. मैं रात 2 बजे ही लाइन में लग गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि देर हुई तो अगले दिन तक इंतजार करना पड़ सकता है. सुबह 5 बजे गेट खुला, बारिश हो रही थी इसलिए हमें हॉल में बैठाया गया. इसके बाद नंबर मिला और सुबह 7 बजे से जीके टेस्ट शुरू हुआ.

सवाल : केबीसी की तैयारी आपने कैसे की?

जवाब : केबीसी का कोई निश्चित सिलेबस नहीं होता. इसमें भारत और विश्व से जुड़े हर विषय के सवाल आ सकते हैं. इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, विश्व क्रांतियां, युद्ध, राजा-महाराजा, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, नक्शे, भोजन, संगीत वाद्य यंत्र सब कुछ पढ़ना पड़ता है. यह ऐसा मंच है जहां किसी भी विषय से सवाल आ सकता है, इसलिए तैयारी भी व्यापक होनी चाहिए.

सवाल : हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के सामने बैठना कैसा अनुभव था?

जवाब : मैं चाहती थी कि वह पल वहीं रुक जाए. मैंने उनसे कहा भी कि मैं यहां पैसों के लिए नहीं आई हूं. मेरा सपना था उस मंच पर पहुंचना और अमिताभ बच्चन से मिलना. केबीसी ऐसा मंच है जो आपको पहचान देता है. आज मेरे मोहल्ले से बाहर शायद कोई मुझे नहीं जानता था, लेकिन अब मेरा एपिसोड देखने वाले लोग पूरे देश में होंगे. यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है.

सवाल : सरकारी शिक्षकों को दोबारा टेट परीक्षा देने की बात पर आपका क्या कहना है?

जवाब : शिक्षक हमेशा से योग्य होते हैं. जिन लोगों को आज सवाल उठाने की समझ है, उन्हें भी शिक्षकों ने ही पढ़ाया है. टेट परीक्षा नए शिक्षकों की भर्ती के लिए जरूरी है, लेकिन जो शिक्षक वर्षों से कक्षा में पढ़ा रहे हैं, वे अनुभव से सीख चुके होते हैं. अनुभव से बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता. कागजों पर नियम अलग हो सकते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर बच्चों को समझना और पढ़ाना शिक्षक ही जानते हैं.

