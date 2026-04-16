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'मंत्री हैं सक्षम, उन्हें भी जिम्मेदारी दें मुख्यमंत्री', कौल सिंह ठाकुर ने दी CM सुक्खू को सलाह

हिमाचल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए कौल सिंह ठाकुर. 'सुक्खू सरकार से बेहतर था वीरभद्र मॉडल' वाले बयान पर जानें क्या बोले?

पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर
पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 3:42 PM IST

3 Min Read
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शिमला: गुरुवार को शिमला स्थित राजीव भवन में हिमाचल कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर भी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अपने उस पुराने बयान पर खुलकर बात की, जिसमें उन्होंने सुक्खू सरकार की तुलना में वीरभद्र सरकार के मॉडल को बेहतर बताया था. वहीं, इस दौरान कौल सिंह ने संगठन और सरकार में समन्वय बेहतर होने की बात कही. साथ ही मुख्यमंत्री सत्ता के विकेंद्रीकरण की भी सलाह दी.

मुख्यमंत्री को सत्ता के विकेंद्रीकरण की सलाह

वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री को सत्ता के विकेंद्रीकरण की भी सलाह दी. कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सरकार में बनाए गए कैबिनेट मंत्री बुद्धिमान और अनुभवी हैं. मुख्यमंत्री को भी कुछ काम अपने मंत्रियों पर छोड़ देना चाहिए. मुख्यमंत्री को कई मामलों में अपने मंत्रियों को जिम्मेदारी देनी चाहिए और उन्हें काम करने देना चाहिए'.

'सुक्खू सरकार से बेहतर था वीरभद्र मॉडल' पर क्या बोले कौल सिंह?

'सुक्खू सरकार से बेहतर था वीरभद्र मॉडल' वाले बयान पर कौल सिंह ठाकुर ने कहा, 'पार्टी की बैठक में कांग्रेस पदाधिकारियों और उनके परिजनों को बिना उचित कारण दूरदराज क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाने की शिकायतें सामने आई थी. इस मुद्दे को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उठाते हुए संबंधित विभाग को पत्र भी लिखा. इस संबंध में उन्होंने शिक्षा मंत्री से बातचीत की थी, जिन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन फाइल लंबे समय तक मुख्यमंत्री कार्यालय में लंबित रही. जिस पर उन्होंने यह बयान दिया था'.

टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री ने किया फोन

कौल सिंह ठाकुर ने बताया कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से उन्हें फोन भी किया गया था. मुख्यमंत्री ने उन्हें सार्वजनिक रूप से ऐसी टिप्पणी न करने का आग्रह किया. कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ हैं. ऐसे में अगर कार्यकर्ता सरकार से नाराज और हताश है तो इस बात को मुख्यमंत्री के ध्यान में लाना आवश्यक है. कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि समय-समय पर वो ये काम करते रहते हैं.

सीएम कार्यालय में अधिकारियों के स्तर पर हुई गड़बड़ी

कौल सिंह ठाकुर ने आशंका जताई कि मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारियों के स्तर पर गड़बड़ियां हो रही हैं. ट्रांसफर से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय से सूची बदली गई. हालांकि ये काम मुख्यमंत्री की ओर से नहीं किया गया. लेकिन, मुख्यमंत्री कार्यालय में अभी भी कुछ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समय के लोग काम कर रहे हैं. जिससे वास्तविक सूची में बदलाव हुआ हो. यह मामला पार्टी की बैठक में भी उठाया गया और इसे उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष रखने की भी बात कही.

बेहतर हो रहा है संगठन और सरकार में समन्वय

कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार और संगठन में समन्वय अब बेहतर हो रहा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही संगठनात्मक ढांचा पूरा कर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा और पार्टी को मजबूत बनाया जाएगा. कई जिलों में अभी तक जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां लंबित हैं. जिससे पंचायत चुनावों की तैयारियों पर असर पड़ सकता है. आने वाले पंचायत चुनाव कांग्रेस के लिए “सेमीफाइनल” की तरह हैं और पार्टी इन्हें मजबूती से लड़कर जीत दर्ज करने का प्रयास करेगी.

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