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'मंत्री हैं सक्षम, उन्हें भी जिम्मेदारी दें मुख्यमंत्री', कौल सिंह ठाकुर ने दी CM सुक्खू को सलाह

पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ( ETV Bharat )

शिमला: गुरुवार को शिमला स्थित राजीव भवन में हिमाचल कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर भी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अपने उस पुराने बयान पर खुलकर बात की, जिसमें उन्होंने सुक्खू सरकार की तुलना में वीरभद्र सरकार के मॉडल को बेहतर बताया था. वहीं, इस दौरान कौल सिंह ने संगठन और सरकार में समन्वय बेहतर होने की बात कही. साथ ही मुख्यमंत्री सत्ता के विकेंद्रीकरण की भी सलाह दी. मुख्यमंत्री को सत्ता के विकेंद्रीकरण की सलाह वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री को सत्ता के विकेंद्रीकरण की भी सलाह दी. कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सरकार में बनाए गए कैबिनेट मंत्री बुद्धिमान और अनुभवी हैं. मुख्यमंत्री को भी कुछ काम अपने मंत्रियों पर छोड़ देना चाहिए. मुख्यमंत्री को कई मामलों में अपने मंत्रियों को जिम्मेदारी देनी चाहिए और उन्हें काम करने देना चाहिए'. 'सुक्खू सरकार से बेहतर था वीरभद्र मॉडल' पर क्या बोले कौल सिंह? 'सुक्खू सरकार से बेहतर था वीरभद्र मॉडल' वाले बयान पर कौल सिंह ठाकुर ने कहा, 'पार्टी की बैठक में कांग्रेस पदाधिकारियों और उनके परिजनों को बिना उचित कारण दूरदराज क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाने की शिकायतें सामने आई थी. इस मुद्दे को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उठाते हुए संबंधित विभाग को पत्र भी लिखा. इस संबंध में उन्होंने शिक्षा मंत्री से बातचीत की थी, जिन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन फाइल लंबे समय तक मुख्यमंत्री कार्यालय में लंबित रही. जिस पर उन्होंने यह बयान दिया था'. टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री ने किया फोन