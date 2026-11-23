भाजपा नेता कौल सिंह नेगी का SC प्रमाणपत्र अवैध! दस्तावेज छिपाने और गलत जानकारी देने के आरोप
कौल सिंह नेगी के SC प्रमाणपत्र को लेकर विवाद वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी सामने आया था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 4:00 PM IST
शिमला: रामपुर विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2022 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके कौल सिंह नेगी के अनुसूचित जाति (SC) प्रमाणपत्र को लेकर विवाद फिर गहरा गया है. सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और रामपुर से पूर्व भाजपा प्रत्याशी पीएस ड्रैक ने सोमवार को शिमला में प्रेसवार्ता कर कौल सिंह नेगी के प्रमाणपत्र पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए पुराने दस्तावेजों की जानकारी छिपाई गई और आवेदन में गलत जानकारी दी गई. ड्रैक ने दावा किया कि रामपुर एसडीएम कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2026 को फैसला सुनाते हुए तहसीलदार रामपुर के 29 अक्टूबर 2022 के आदेश को निरस्त कर दिया है. इसके साथ ही 16 अगस्त 2022 को जारी SC प्रमाणपत्र को रद्द करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
पीएस ड्रैक ने कहा कि कौल सिंह नेगी मूल रूप से किन्नौर जिले के नानस्पो गांव के निवासी हैं. रामपुर तहसील से SC प्रमाणपत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया और इसके लिए प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन पर शुरुआत से ही सवाल उठाए गए थे. ड्रैक ने आरोप लगाया कि प्रमाणपत्र जारी करते समय संबंधित राजस्व रिकॉर्ड और पुराने दस्तावेजों की सही तरीके से जांच नहीं की गई. उन्होंने कहा कि एसडीएम कोर्ट के आदेश में भी प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी के क्षेत्राधिकार और दस्तावेजों के सत्यापन से जुड़ी खामियों का उल्लेख किया गया है.
पांच प्रमाणपत्रों का हवाला देकर जताई आपत्ति
ड्रैक ने कौल सिंह नेगी से जुड़े पांच अलग-अलग प्रमाणपत्रों का हवाला देते हुए जाति के विवरण में अंतर होने का दावा किया. उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 में एसडीएम निचार की ओर से जारी बोनाफाइड हिमाचली प्रमाणपत्र में उनका स्थायी निवास नानस्पो, जिला किन्नौर दर्ज है. इसके अलावा रामपुर के गांव ल्हासा का स्थायी निवासी प्रमाणपत्र भी जारी हुआ था. ड्रैक ने बताया कि वर्ष 2002 के एक प्रमाणपत्र में जाति के स्थान पर 'किन्नौरा' और वर्ष 2004 के दूसरे प्रमाणपत्र में 'किन्नौरा कोली' दर्ज है. वहीं, वर्ष 2022 में तहसीलदार रामपुर की ओर से जारी प्रमाणपत्र में जाति 'कोली' लिखी गई. ड्रैक ने सवाल उठाया कि अलग-अलग दस्तावेजों में जाति का विवरण बदलने के पीछे क्या वजह है और इन सभी रिकॉर्ड की जांच क्यों नहीं की गई.
दस्तावेज छिपाने और गलत जानकारी देने का आरोप
पीएस ड्रैक ने आरोप लगाया कि वर्ष 2022 में रामपुर से SC प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय कौल सिंह नेगी ने अपनी जाति 'कोली' लिखी, जबकि उनके पुराने दस्तावेजों में 'किन्नौरा कोली' दर्ज था. उन्होंने दावा किया कि जमीन के राजस्व रिकॉर्ड और शजरा नसब में उनके पिता लायक राम की जाति से संबंधित विवरण मौजूद था, लेकिन आवेदन के दौरान इसकी जानकारी नहीं दी गई. ड्रैक के अनुसार, प्रमाणपत्र जारी करने से पहले निचार के राजस्व रिकॉर्ड और संबंधित अधिकारियों से विस्तृत सत्यापन किया जाना चाहिए था.
ड्रैक ने 2 जून 2022 और 20 जून 2022 की पटवारी रिपोर्टों के साथ नानस्पो के पटवारी की रिपोर्ट और 2 अगस्त 2022 को नगर परिषद रामपुर की अध्यक्ष से प्राप्त रिपोर्ट का भी हवाला दिया. उनका आरोप है कि इन रिपोर्टों में मौजूद जानकारियों और आपत्तियों पर पर्याप्त ध्यान दिए बिना प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया. नगर परिषद की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें SC का उल्लेख तो था, लेकिन साथ ही यह भी बताया गया था कि नगर परिषद में परिवार रजिस्टर का रखरखाव नहीं होता और परिवार की नकल देना संभव नहीं है.
'भाजपा ने रामपुर की जनता के साथ किया धोखा'
पीएस ड्रैक ने आरोप लगाया कि भाजपा ने कौल सिंह नेगी को ऐसे प्रमाणपत्र के आधार पर रामपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़वाया, जिसकी वैधता पहले से विवादों में थी. उन्होंने इसे रामपुर की जनता के साथ धोखा बताते हुए कहा कि प्रमाणपत्र जारी करवाने की प्रक्रिया में संबंधित अधिकारियों और अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए. ड्रैक ने कहा कि यह मामला केवल एक व्यक्ति के प्रमाणपत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसूचित जाति के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से भी जुड़ा हुआ है. उन्होंने हिमाचल में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 17 और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित तीन विधानसभा सीटों का जिक्र करते हुए कहा कि आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की पात्रता को लेकर स्पष्टता जरूरी है.
2022 में हाईकोर्ट पहुंचा था मामला
कौल सिंह नेगी के SC प्रमाणपत्र को लेकर विवाद वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी सामने आया था. उस समय भाजपा ने उन्हें रामपुर से उम्मीदवार बनाया था. उनके प्रमाणपत्र की वैधता को लेकर प्रीतम देव ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में कौल नेगी के किन्नौर निवासी होने और उनके परिवार के जनजातीय क्षेत्र से जुड़े दस्तावेजों का हवाला देते हुए SC प्रमाणपत्र जारी किए जाने पर सवाल उठाए गए थे. 28 अक्टूबर 2022 को हाईकोर्ट ने तहसीलदार रामपुर को सभी पक्षों को सुनने के बाद दो दिन के भीतर मामले का निपटारा करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद तहसीलदार ने 29 अक्टूबर 2022 को आदेश पारित कर आपत्तियां खारिज कर दी थीं. अब एसडीएम कोर्ट ने इसी आदेश को निरस्त कर दिया है.
दोहरी SC-ST स्थिति पर भी उठाए सवाल
ड्रैक ने SC और ST की संवैधानिक सूचियों का हवाला देते हुए कहा कि दोनों श्रेणियों की अलग-अलग संवैधानिक व्यवस्था है. उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 का जिक्र करते हुए कहा कि इन सूचियों में बदलाव का अधिकार संसद के पास है. उनके अनुसार, एक ही व्यक्ति की SC और ST श्रेणियों से जुड़ी पात्रता को लेकर उठे सवालों की कानूनी जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि कौल सिंह नेगी किसी आरक्षित सीट से नामांकन दाखिल करते हैं तो वह इस मामले को फिर से चुनौती देंगे.
'FIR दर्ज कराने पर फिलहाल फैसला नहीं'
प्रेसवार्ता में जब पीएस ड्रैक से पूछा गया कि यदि प्रमाणपत्र गलत तथ्यों के आधार पर जारी हुआ है तो क्या वह एफआईआर दर्ज करवाएंगे, इस पर उन्होंने कहा कि मामले में आपराधिक दायित्व का सवाल बन सकता है, लेकिन फिलहाल वह एफआईआर दर्ज करवाने की दिशा में कदम नहीं उठा रहे हैं. उनका कहना था कि ऐसी कार्रवाई में छोटे स्तर के कर्मचारी, जैसे पटवारी या तहसीलदार, ही कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं, जबकि वह पूरे मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच चाहते हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि परिस्थितियों के अनुसार भविष्य में एफआईआर का विकल्प खुला रहेगा.
'चुनाव लड़ना नहीं, सामाजिक अधिकारों की रक्षा मकसद'
पीएस ड्रैक ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि उनका मकसद चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों को उठाना है. उन्होंने एसडीएम कोर्ट के आदेश को न्यायिक प्रक्रिया का परिणाम बताते हुए कहा कि इस फैसले तक पहुंचने के लिए उन्हें चार साल तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी.
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