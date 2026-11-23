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भाजपा नेता कौल सिंह नेगी का SC प्रमाणपत्र अवैध! दस्तावेज छिपाने और गलत जानकारी देने के आरोप

कौल सिंह नेगी के SC प्रमाणपत्र पर विवाद ( ETV BHARAT )

शिमला: रामपुर विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2022 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके कौल सिंह नेगी के अनुसूचित जाति (SC) प्रमाणपत्र को लेकर विवाद फिर गहरा गया है. सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और रामपुर से पूर्व भाजपा प्रत्याशी पीएस ड्रैक ने सोमवार को शिमला में प्रेसवार्ता कर कौल सिंह नेगी के प्रमाणपत्र पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए पुराने दस्तावेजों की जानकारी छिपाई गई और आवेदन में गलत जानकारी दी गई. ड्रैक ने दावा किया कि रामपुर एसडीएम कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2026 को फैसला सुनाते हुए तहसीलदार रामपुर के 29 अक्टूबर 2022 के आदेश को निरस्त कर दिया है. इसके साथ ही 16 अगस्त 2022 को जारी SC प्रमाणपत्र को रद्द करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

पीएस ड्रैक ने कहा कि कौल सिंह नेगी मूल रूप से किन्नौर जिले के नानस्पो गांव के निवासी हैं. रामपुर तहसील से SC प्रमाणपत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया और इसके लिए प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन पर शुरुआत से ही सवाल उठाए गए थे. ड्रैक ने आरोप लगाया कि प्रमाणपत्र जारी करते समय संबंधित राजस्व रिकॉर्ड और पुराने दस्तावेजों की सही तरीके से जांच नहीं की गई. उन्होंने कहा कि एसडीएम कोर्ट के आदेश में भी प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी के क्षेत्राधिकार और दस्तावेजों के सत्यापन से जुड़ी खामियों का उल्लेख किया गया है.