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कौशांबी में प्रभारी मंत्री कृष्णा पासवान के बयान पर मचा बवाल, 'दाढ़ी पकड़कर घसीट लाओ' वाले बयान ने पकड़ा तूल

बयान पर बवाल ( Photo Credit: ETV Bharat )

कौशांबी: प्रदेश सरकार की राज्यमंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा पासवान के एक बयान ने तूल पकड़ लिया है. दो समुदायों के बीच हुई मारपीट के मामले में पीड़ित परिवार का हाल जानने पहुंचीं मंत्री पर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगा है. प्रभारी मंत्री के बयान पर एक समुदाय ने नाराजगी जाहिर की है. वहीं समर्थकों ने इसे सख्त लहजा बताया है. मंत्री जी का वीडियो वायरल! (Video Credit: ETV Bharat) कहां का है मामला: ये मामला कौशांबी के सैनी कोतवाली क्षेत्र स्थित गड़ेरियन का पुरवा गांव का है. बताया जा रहा है कि यहां बैल बांधने को लेकर दो समुदायों के बीच मामूली विवाद हुआ था. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि केसई सरोज और उनके परिवार के साथ दूसरे पक्ष के लोगों ने जमकर मारपीट कर दिया. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल नामजद आरोपी एहसान उस्मानी और गुफरान के खिलाफ मारपीट और SC/ST एक्ट की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया.