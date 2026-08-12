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कौशांबी में प्रभारी मंत्री कृष्णा पासवान के बयान पर मचा बवाल, 'दाढ़ी पकड़कर घसीट लाओ' वाले बयान ने पकड़ा तूल

एक खास समुदाय ने जताई आपत्ति, समर्थकों ने बताया सख्त लहजा

बयान पर बवाल
बयान पर बवाल (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 7:31 AM IST

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कौशांबी: प्रदेश सरकार की राज्यमंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा पासवान के एक बयान ने तूल पकड़ लिया है. दो समुदायों के बीच हुई मारपीट के मामले में पीड़ित परिवार का हाल जानने पहुंचीं मंत्री पर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगा है. प्रभारी मंत्री के बयान पर एक समुदाय ने नाराजगी जाहिर की है. वहीं समर्थकों ने इसे सख्त लहजा बताया है.

मंत्री जी का वीडियो वायरल! (Video Credit: ETV Bharat)

कहां का है मामला: ये मामला कौशांबी के सैनी कोतवाली क्षेत्र स्थित गड़ेरियन का पुरवा गांव का है. बताया जा रहा है कि यहां बैल बांधने को लेकर दो समुदायों के बीच मामूली विवाद हुआ था. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि केसई सरोज और उनके परिवार के साथ दूसरे पक्ष के लोगों ने जमकर मारपीट कर दिया. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल नामजद आरोपी एहसान उस्मानी और गुफरान के खिलाफ मारपीट और SC/ST एक्ट की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया.

कौशांबी में मंत्री कृष्णा पासवान
कौशांबी में मंत्री कृष्णा पासवान (Photo Credit: ETV Bharat)

मंत्री पर क्या आरोप: घटना की सूचना मिलते ही पीड़ित दलित परिवार को सांत्वना देने और न्याय का भरोसा दिलाने प्रदेश की राज्यमंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा पासवान मौके पर पहुंचीं. लेकिन वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते-देते मंत्री जी कानून की मर्यादा लांघ गईं. वायरल वीडियो में मंत्री जी साफ तौर पर पुलिस से यह कहती दिख रही हैं कि आरोपियों को 'दाढ़ी पकड़कर घसीटते हुए थाने लाओ'.

बयान पर बवाल: मंत्री के इस कथित बयान के बाद एक समुदाय विशेष में गहरा आक्रोश व्याप्त है. आलोचकों का कहना है कि एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को कानून के दायरे में रहकर निष्पक्ष कार्रवाई की बात करनी चाहिए, न कि किसी समुदाय को निशाना बनाकर भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए. वहीं दूसरी ओर, मंत्री के समर्थकों का दावा है कि पीड़ित दलित परिवार को न्याय दिलाने और अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए मंत्री जी ने सख्त लहजा अपनाया था. फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस सतर्क है.

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