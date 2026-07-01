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कटनी में निजी अस्पताल की लापरवाही!, गाल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी के दौरान युवती की मौत

कटनी: कोतवाली थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल से एक बेहद दुखद और सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां पथरी के ऑपरेशन के दौरान एक 23 वर्षीय युवती फिजा परवीन की मौत हो गई. आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. घटना के बाद अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बना हुआ है.

मृतिका फिजा परवीन सरकारी स्कूल में अंग्रेजी की टीचर थी. मृतिका परिजन ने कि फिजा को पेट में दर्द और पथरी की शिकायत के चलते 29 जून की शाम को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों की सलाह पर 30 जून को युवती को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, जहां उसके पथरी का ऑपरेशन होना था. ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से पेट की गलत नस कट गई और जिससे उसकी तबियत बिगड़ गई. अस्पताल कर्मियों ने मरीज की हालत गंभीर होने की सूचना दी. कुछ देर बाद युवती की मौत की खबर मिली.

अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप (ETV Bharat)

आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

मृतका के परिजन शोएब अली ने अस्पताल प्रबंधन पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा, "डॉक्टरों की लापरवाही के कारण हंसती-खेलती बेटी की जान गई है. हमे मुआवजा नहीं चाहिए, हम स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी से मांग करते हैं कि मामले की निष्पक्ष और बारीकी से जांच की जाए और दोषी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. ऐसे अस्पताल पर ताला लगना चाहिए."​

इस मामले में जब अस्पताल प्रबंधन का रुख जानने की कोशिश की गई, तो प्रबंधन की ओर से खबर लिखने तक कोई आधिकारिक बयान या स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है. अस्पताल प्रबंधन ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपना पक्ष नहीं रखा है. जिला अस्पताल के सीएमएचओ राज सिंह ठाकुर ने कहा, "एक युवती के मौत की जानकारी मेरे पास पहुंची है, मामले की जांच कराई जाएगी कि किन कारणों से युवकी की मौत हुई है."