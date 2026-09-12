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कटनी में घर से भागी युवती के रहस्य का पर्दाफाश, सस्पेंस और संदेह का दायरा बढ़ा

हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया तथा जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने युवती की काउंसलिंग के आदेश जारी किये थे. मामले के अनुसार कटनी के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति की ओर से लापता बेटी की तलाश किये जाने की मांग की गई थी. उसने आरोप लगाया था "उसकी बेटी को बरगलाया गया है." पिता ने 5 लोगों के नाम पुलिस को बताए थे. पीड़ित पिता ने कोर्ट को बताया "उसकी बेटी को तलाशने में पुलिस ने मदद नहीं की."

जबलपुर : घर से भागी युवती को बरामद करने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पैरेंट्स ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई. सुनवाई के दौरान पेश की गयी बेटी ने अपने माता-पिता के साथ जाने से इंकार कर दिया. उसने कहा कि वह अपनी पढ़ाई जारी करना चाहती है. पैरेंट्स ने कोर्ट में आश्वस्त किया कि वे बेटी की पढ़ाई के लिए हरसंभव कोशिश करेंगे. इसके बाद कोर्ट ने बेटी को पैरेंट्स को सौंपने का आदेश दिया.

हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद लापता युवती को पेश करने के निर्देश पुलिस को दिये. पिछली सुनवाई के दौरान पुलिस ने युवती को न्यायालय में पेश किया था. युवती ने युगलपीठ को बताया "उसे गांव में रहने वाला मोहम्मद अनीस खान ट्रेन में मिला था, जो उसे मुंबई और फिर वाराणसी ले गया." युवती ने अपने माता-पिता के साथ जाने से इंकार कर दिया. युगलपीठ ने आदेश दिया "प्रथम दृष्टया लगता है कि युवती को सिखाया-पढ़ाया गया है. वह हमारे सामने असली कहानी नहीं बता रही है कि वह मोहम्मद अनीस खान के संपर्क में कैसे आई. यह संभव नहीं है कि वह ट्रेन में उससे अचानक मिली हो और वह उसे मुंबई और वाराणसी ले गया हो."

संदिग्ध लोगों की भूमिका नहीं मिली

युगलपीठ ने युवती को कटनी स्थित वन स्टॉप सेंटर भेजने के आदेश जारी करते हुए पुलिस को युवती के लापता होने के पीछे की असली कहानी और मोहम्मद अनीस खान की भूमिका की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किये. पुलिस की तरफ से पेश की गयी रिपोर्ट में बताया गया "युवती के लापता होने के मामले में मोहम्मद अनीस खान की कोई भूमिका नहीं है. इसके अलावा अन्य अनावेदकों की भी युवती के लापता होने में कोई भूमिका नहीं पाई गयी."

युगलपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बेटी को 3 घंटे माता-पिता के साथ बैठकर बातचीत करने तथा काउंसलिंग के निर्देश जारी किये. याचिका पर दूसरे चरण में हुई सुनवाई के बाद युवती ने पढ़ाई जारी रखने की अनुमति के साथ माता-पिता के साथ जाने के लिए सहमति व्यक्त की.