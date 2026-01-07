ETV Bharat / state

कटनी में महिलाओं ने खुद मारा छापा, शराब से भरी बोरी लेकर पहुंची कलेक्ट्रेट

कटनी: मध्य प्रदेश के कटनी में अवैध शराब के बढ़ते कारोबार और प्रशासनिक लापरवाही से परेशान महिलाओं ने विरोध का नायाब तरीका अपनाया. ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेआम बिक रही देसी शराब से तंग आकर महिलाओं ने आबकारी और पुलिस की तरह छापामार दस्ते का काम किया. महिलाओं ने गांव में बेच रहे अवैध शराब ठिकानों पर पहुंचकर शराब की बोतलें छीन कर अपने कब्जे में लिए और शराब का जखीरा जब्त कर सीधे कलेक्ट्रेट कार्यालय लेकर जा धमकी. जिसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया.

शराब से भरी बोरी लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाएं

मंगलवार को स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र के कई गांव की सैकड़ों महिलाएं बोरी भर शराब की बोतलें लेकर कलेक्ट्रेट परिसर जा धमकी. कलेक्टर को शराब का जखीरा दिखाया, फिर महिलाए शराब से भरी बोतलों की बोरी लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गईं. महिलाओं ने आरोप लगाते हुए बताया कि "उनके गांवों में जगह‑जगह अवैध देसी शराब बेची जा रही है. जिससे उनके परिवार बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं. पति दिन‑भर की कमाई शराब में उड़ा देते हैं, नशे में झगड़े और मारपीट आम बात हो गई है. कई बार तो बना‑बनाया खाना तक फेंकना पड़ता है.