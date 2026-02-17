रिटायरमेंट के बाद चौकीदार ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सिखाया सबक, करवा दिया गिरफ्तार
कटनी में जिस विभाग में जीवन भर की चौकीदारी, रिटायरमेंट के बाद वहीं के अधिकारी ने मांगी थी रिश्वत. लोकायुक्त ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 17, 2026 at 3:48 PM IST
कटनी: जिस विभाग में चौकीदारी करते हुए पूरा जीवन नौकरी करते हुए निकाल दिया, उसी विभाग से रिटायरमेंट के बाद यहीं के वरिष्ठ अधिकारी ने रिश्वत की मांग कर डाली. एरियर्स की राशि निकलवाने अधिकारी ने चौकीदार से 50 हजार रुपयों की मांग की थी. मामला कटनी के जल संसाधन विभाग का है और यहां पदस्थ प्रभारी कार्यपालन यंत्री ने रिश्वत की मांग की थी. जबलपुर लोकायुक्त ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने चौकीदार से मांगी रिश्वत
कटनी में पदस्थ जल संसाधन विभाग के प्रभारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वी ए सिद्दीकी को चौकीदार से रिश्वत मांगना महंगा पड़ गया. पिछले साल ही इसी विभाग से रिटायर हुए एक चौकीदार को अधिकारी द्वारा उसी से रिश्वत मांगना इतना नागवार गुजरा कि उसने बिना देर किए लोकायुक्त जबलपुर को शिकायत कर दी. लोकायुक्त ने भी चौकीदार का पूरा साथ दिया और पूरी प्रक्रिया के बाद मंगलवार को 20 हजार रिश्वत की पहली किस्त लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. अधिकारी ने एरियर्स निकलवाने के बदले 50 हजार रिश्वत की बात फाइनल की थी.
अधिकारी के रिश्वत मांगने से आहत थे कुंवरलाल
हाईकोर्ट के फैसले के बाद कुंवरलाल रजक खुश थे कि रिटायरमेंट के बाद लगभग 8 लाख की एरियर्स राशि मिलेगी. कुंवरलाल ने अपने अधिकारियों से कई बार गुजारिश की वह भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दें. लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अधिकारियों ने कुंवरलाल की एक नहीं सुनी. बार-बार रिश्वत की मांग करते रहे और कुंवरलाल इसी बात से आहत हो गए कि जिस विभाग में पूरे जीवन भर चौकीदारी की नौकरी की, उसी विभाग का एक बड़ा अधिकारी जिसकी सैलरी लाखों में है वह रिश्वत मांग रहा है.
शिकायतकर्ता कुंवरलाल रजक ने बताया कि "मन को इतनी ठेस लगी कि बयां करना मुश्किल है. रिटायरमेंट के पहले ही कोर्ट का फैसला आ गया था लेकिन अधिकारी सुन ही नहीं रहे थे और 10 महीने निकाल दिए, इसी बीच रिटायर भी हो गए. इसी के बाद विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वी ए सिद्दिकी से 50 हजार रिश्वत देकर काम करने की डील तय हुई. पहली किस्त 20 हजार की फाइनल हुई. इसके बाद 25 फरवरी को लोकायुक्त जबलपुर एसपी अंजुलता पटले को शिकायत कर दी."
एरियर्स भुगतान के एवज में की थी 50 हजार की डिमांड
लोकायुक्त डीएसपी नीतू त्रिपाठी ने बताया कि "कुंवरलाल रजक जल संसाधन विभाग में चौकीदार के पद पर कार्यरत थे और 30 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए थे. विभाग के 9 कर्मचारियों को वर्ष 2011-12 से एरियर्स की राशि का भुगतान नहीं हुआ था. लंबे समय तक भुगतान न मिलने पर कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की.30 अप्रैल 2025 को हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए एरियर्स भुगतान के निर्देश दिए थे."
डीएसपी नीतू त्रिपाठी ने बताया कि "रिटायरमेंट और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कुंवरलाल को अधिकारी एरियर्स की राशि का भुगतान नहीं कर रहे थे और रिश्वत की मांग कर रहे थे. इसी से आहत होकर कुंवरलाल ने लोकायुक्त को शिकायत की थी. पुष्टि करने के बाद लोकायुक्त की टीम ने प्रभारी कार्यपालन यंत्री को 20 हजार की रिश्वत लेते ट्रैप किया. 50 हजार में डील फाइनल हुई थी और यह पहली किस्त थी. नियमानुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है."