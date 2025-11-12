ETV Bharat / state

लाल किला धमाके में देशविरोधी ताकतें नाकाम, जांच एजेंसियों की सक्रियता ने रोकी साजिश: वीडी शर्मा

सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि, ''जांच के दौरान गिरफ्तार किए गए संदिग्ध डॉ. मुजम्मिल शकील के घर से करीब 2900 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है. खुफिया विभाग से लेकर एनआईए तक पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गया है, ताकि साजिश की हर कड़ी को जोड़ा जा सके.

कटनी: दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला क्षेत्र में हुए धमाके से पूरे देश में हड़कंप मच गया है. इस घटना में करीब 12 लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए हैं. वहीं, इस मामले पर कटनी पहुंचे खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और केंद्र सरकार व जांच एजेंसियों की तत्परता की सराहना की है. दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए धमाके के बाद जांच एजेंसियां एक्शन मोड में हैं. इस धमाके के पीछे आतंकी साजिश की आशंका जताई जा रही है.

एजेंसियों की सक्रियता से देशविरोधी ताकतें असफल

सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि, ''यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो देश के खिलाफ साजिश करते हैं. लेकिन केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की सक्रियता से ऐसे लोगों को तुरंत पकड़ लिया गया, यह देश की सुरक्षा व्यवस्था की सफलता है.

सांसद वीडी शर्मा ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की. उन्होंने कहा कि, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी आतंकी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. लाल किला धमाका फिलहाल जांच के दायरे में है, लेकिन 2900 किलो विस्फोटक की बरामदगी ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है. सभी जांच टीमें अब दिल्ली सहित देशभर में संभावित नेटवर्क की तलाश में जुट गई हैं.

कटनी में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन

इस दौरान वीडी शर्मा ने सांसद खेल महोत्सव की भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि, ''25 नवंबर से कटनी में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा. जिसका समापन 25 दिसंबर को होगा. 1 महीने तक चलने वाली यह प्रतियोगिता फॉरेस्ट प्ले ग्राउंड में आयोजित होगी. जिसमें हर आयु के लोगों को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा.'' जब यह जानकारी ग्रामीणों को लगी की खेल महोत्सव होने जा रहा है, तब से वह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं.