कटनी में बजरंग दल नेता की गोली मारकर हत्या, एक आरोपी के पिता ने जान दी

कटनी जिले के कैमोर में दो नकाबपोश युवकों ने बजरंग दल के नेता को गोली से उड़ाया. तनाव के बीच भारी पुलिस बल तैनात.

Katni Bajrang Dal leader murder
कटनी के कैमोर में बजरंग दल नेता की गोली मारकर हत्या (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 7:51 PM IST

कटनी : कटनी जिले के कैमोर में मंगलवार सुबह बाइक सवार दो नकाबपोश युवकों ने बजरंग दल नेता नीलेश उर्फ नीलू रजक की गोली मारकर हत्या कर दी. ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई. पुलिस ने आरोपियों की शिनाख्त कर ली है. उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश जी जा रही है. जैसे ही ये सूचना फैली तो कैमोर में तनाव का माहौल व्याप्त हो गया.

तनाव बढ़ते ही पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च

कैमोर पुलिस थाने के अलावा विजयराघवगढ़ और आसपास के थाना पुलिस के जवान बड़ी संख्या में तैनात किए गए. पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च भी निकाला. पूरा कस्बा पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है. बढ़ते तनाव को देखते हुए कैमोर में जबलपुर डीआईजी अतुल सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया. मंगलवार देर शाम नीलेश रजक के परिजनों ने शव का पीएम कराने से इनकार कर दिया. पीड़ित परिजन गिरफ्तारी करने की मांग पर अड़े हैं. वहीं, वारदात से गुस्साए लोगों ने विजयराघवगढ़ सरकारी अस्पताल के सामने चक्काजाम कर दिया.

कटनी के कैमोर में मर्डर के बाद पुलिस का फ्लैग मार्च (ETV BHARAT)

दो नकाबपोशों ने की फायरिंग, सीसीटीवी में कैद वारदात

बजरंग दल नेता नीलेश उर्फ नीलू रजक के मर्डर की खबर लगते ही व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी. वारदात के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे. हत्या की वारदात मंगलवार को सुबह 11 बजे के आसपास बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सामने की है. बजरंग दल नेता व पूर्व गौ सेवा प्रमुख नीलेश उर्फ नीलू रजक पर बाइक पर आए दो नकाबपोशों ने फायरिंग की. पुलिस तुरंत नीलेश रजक को विजयराघवगढ़ अस्पताल लेकर पहुंची. जहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.

हत्या के आरोपी फरार, एक आरोपी के पिता ने जान दी

एसडीओपी विजयराघवगढ़ वीरेंद्र धार्वे का कहना है "सभी बिंदु पर जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को पुलिस की गिरफ्तार कर लेगी. मुख्य आरोपी प्रिंस जोसेफ और अकरम के घरों पर दबिश दी गई है. लेकिन वे दोनों फरार हैं." वहीं, कटनी पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने बताया "आरोपियों को चिह्नित कर लिया है. आरोपियों में प्रिंस पिता नेल्सन जोसेफ (30) और अकरम खान (33) शामिल हैं. फिलहाल दोनों फरार हैं. हत्या के आरोपी जोसेफ के पिता ने पुलिस की दबिश से पहले अपनी जान दे दी."

