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भीषण भूकंप में सौ साल सेफ रहेगी स्लीमनाबाद सुरंग, इंजीनियरिंग का अजूबा बनी भारत की टनल

विंध्य महाकौशल का सूखा खत्म करेगी 11.952 किलोमीटर लंबी टनल. मध्य प्रदेश में 1450 गांव की 2 लाख 45 हजार हैक्टेयर जमीन लहलहाएगी.

KATNI SLIMNABAD INDIA LONGEST TUNNEL
स्लीमनाबाद टनल देश की सबसे लंबी टनल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 4:05 PM IST

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Updated : July 17, 2026 at 4:18 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश की स्लीमनाबाद टनल लगभग बनकर तैयार है. ये टनल अपने आप में एक अजूबा है. इंजीनियरिंग का ऐसा कमाल जो भारत में अपनी तरह का अनोखा है. इस टनल के आकार में आने की कहानी में उन रातों को उन अंधेरों और मुश्किलों को जानना भी जरूरी है जिनसे इंजीनियर हर मिनट दो चार हुए. विंध्य की 40 मीटर की रिज लाईन का काम शुरू हुआ जो जमीन से 30 मीटर नीचे हो रहा था. टनल में हर मिनट 25 हजार लीटर तक पानी उफनता था और धंसने वाली मिट्टी थी. लेकिन टनल बनी जिससे अब 1450 गांव की दो लाख 45 हजार हैक्टेयर जमीन लहलहाएगी. इससे बदलेगी विंध्य महाकौशल की तस्वीर. इस टनल की लंबाई 11.952 किलोमीटर है.

टनल विंध्य महाकौशल का सूखा साफ कर देगी

यह टनल कटनी, रीवा और सतना सहित 5 जिलों के लिए अमृतधारा बनेगी. नर्मदा नदी तो खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है, लेकिन यह विज्ञान का चत्मकार ही है कि अब मां नर्मदा इस ऐतिहासिक टनल के माध्यम से गंगा बेसिन में सोन नदी के आसपास के अंचल में भी हरियाली लाएगी. किसानों और क्षेत्र के व्यापारियों के लिए यह टनल एक वरदान की तरह है. लगभग 12 किलोमीटर लंबी यह परियोजना भविष्य में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में केस स्टडी सिद्ध होगी. भीषण से भीषण भूकंप आने पर भी टनल 100 साल तक सुरक्षित रहेगी. कई स्थानों पर टनल की गहराई जमीन से नीचे 120 फीट तक भी है.

MADHYA PRADESH WATER TUNNEL
टनल विंध्य महाकौशल का सूखा साफ कर देगी (ETV Bharat)

विज्ञान का चमत्कार है यह टनल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि "विंध्य क्षेत्र हर प्रकार के संसाधनों से परिपूर्ण है, लेकिन कुछ स्थानों पर पानी की कमी की चुनौती सामने आती है". मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने टनल परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए 1600 करोड़ रुपए की राशि में केंद्र सरकार ने दी और लगभग 275 करोड़ की राशि राज्य सरकार ने प्रदान की है. राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के बलबूते आज यह चुनौतिपूर्ण टनल परियोजना पूरी होने की ओर बढ़ रही है. 1450 गांवों की 2.45 लाख हेक्टेयर जमीन की इसके जरिए सिंचाई हो सकेगी.

KATNI SLIMNABAD INDIA LONGEST TUNNEL
मोहन यादव ने कटनी स्लीमनाबाद टनल का किया निरीक्षण (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि "भगवान श्रीराम के आशीर्वाद से चित्रकूट का यह क्षेत्र, विंध्य की वैली के 5 जिलों- रीवा, सतना, मैहर, पन्ना और कटनी के कुल ढाई लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा. लोगों के लिए पेयजल की समस्या का समाधान होगा. कई स्थानों पर इससे बिजली भी बनाई जाएगी. आगामी तीन माह में रबी की फसल के लिए किसानों को 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाएगा. इस टनल परियोजना में एक ओर जहां नीचे नर्मदा नदी बहेगी, तो दूसरी ओर ऊपर से कटनी नदी प्रवाहित होगी. यह टनल परियोजना बुंदेलखंड और बघेलखंड के लिए बड़ी सौगात है, जो जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति करेगी."

आठ घंटे की तीन शिफ्ट में पसीना बहा तब पानी पहुंचा

इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने टनल बनने की पूरी कहानी साझा करते हुए बताया कि 8 घंटे की तीन शिफ्ट में टनल बनाने के लिए काम शुरू किया गया. वर्ष 2015 तक कुल 1406 मीटर टनल बोरिंग होने से इसकी गति बढ़ाने की आवश्यकता थी. लेकिन वर्ष 2016 से टनल के अपस्ट्रीम छोर से जर्मनी से लाई गई आधुनिक मशीन से खुदाई की गई. इसके बाद इंजीनियर, टेक्नीशियन और मजदूर सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार की चुनौतियां बढ़ती चली गईं. टनल निर्माण के लिए लंबा संघर्ष रहा है और अब वर्ष 2026 में सफलता मिली है. जब वर्ष 2023 में राज्य में नई सरकार बनी तो ठेकेदार ने हाथ खड़े कर दिए थे. मशीनें पुरानी हो गईं थीं और एक मशीन से खुदाई जारी रही. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एक समय ऐसा भी आया जब लगा कि टनल तैयार होना असंभव जैसा है. लेकिन जब संकल्प बड़ा होता है और पवित्र मन से कार्य किया जाए तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है.

NARMADA IRRIGATION PROJECT
टनल बनाने के समय आईं पहाड़ सी मुश्किलें (ETV Bharat)

टनल बनाने के समय आईं पहाड़ सी मुश्किलें

तकनीकी रूप से विंध्य की 40 मीटर ऊंची रिज लाइन को भेदना असंभव था. इसके लिए जमीन से करीब 30 मीटर नीचे काम शुरू किया गया. इंजीनियरों को मार्बल-लाइमस्टोन डोलोमाइट और पानी में घुली चूने की विशालकाय भूमिगत गुफाओं ने भी चुनौती दी. टनल के अंदर प्रति मिनट 25 हजार लीटर तक पानी उफनता था. उसका रिसाव हो रहा था और वहां की मिट्टी अचानक धंसने वाली मिट्टी थी. इस काम में लगाई गई अमेरिकी मशीन भी टूट गई फिर अत्याधुनिक जर्मन हेरेनकनेक्ट मशीन लाई गई और विशेष टेम ग्राउटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया. टीम ने इस टनल को इस तरह तैयार किया कि घनी आबादी, नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक के ठीक नीचे से गुजरने के बाद भी किसी को कहीं कुछ नुकसान नहीं हुआ.

KATNI SLIMNABAD TUNNEL IRRIGATION
विज्ञान का चमत्कार है यह टनल (ETV Bharat)

क्यों भारत में इतिहास रचेगी ये टनल

इस टनल की लंबाई 11.952 किलोमीटर है. यह विंध्य पर्वतमाला के अंदर से नर्मदा के पानी को गुरुत्वाकर्षण के आधार पर सोन नदी तक लाएगी. 10.14 मीटर व्यास वाली इस टनल से लाखों क्यूसेक नर्मदा का पानी बिना किसी बिजली या भारी पंपों के केवल ग्रेविटी के सहारे बहेगा. बरगी दायीं तट मुख्य नहर के माध्यम से जबलपुर, कटनी, सतना, मैहर, रीवा और पन्ना जिलों के लगभग 1450 गांवों की 2 लाख 45 हजार हैक्टेयर भूमि हमेशा के लिए सिंचित हो जाएगी. टनल के एक्टिव होते ही इसके सीधे कमांड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कटनी जिले की 21 हजार 823 हैक्टेयर, मैहर जिले की 54 हजार 227 हैक्टेय इलाके में सिंचाई होगी. इसके अलावा सतना जिले की 1 लाख 4 हजार 970 हैक्टेयर, रीवा जिले की 3 हजार 532 हैक्टेयर और पन्ना जिले की 448 हैक्टेयर सूखी भूमि को नया जीवन मिल जाएगा.

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कब हुआ कॉन्ट्रैक्ट-कितनी है लागत

इस टनल का जिम्मा हैदराबाद की निर्माण एजेंसी मेसर्स पटेल-एसईडब्ल्यू (संयुक्त उपक्रम) को सौंपा गया था. इसका कॉन्ट्रैक्ट वर्ष 2008 में हुआ. उस वक्त इसकी शुरुआती लागत 799 करोड़ रुपये आंकी गई थी. लेकिन, जब काम शुरू हुआ तो खतरनाक जमीनी चुनौतियों, जानलेवा जल रिसाव को रोकने के लिए किए गए विशेष प्रयास और लेटेस्ट तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ा. इस वजह से इस टनल की लागत बढ़ गई. अभी तक इस पर 1610.47 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. आज इस पूरे अनुबंध का 96.66 प्रतिशत काम हो चुका है. परियोजना के तहत आने वाली 12.135 किलोमीटर लंबी ओपन कट नहर और 11.952 किलोमीटर लंबी मुख्य टनल का निर्माण सौ फीसदी पूरा हो चुका है.

Narmada Tunnel Irrigation project
मोहन यादव ने टनल का लिया जायजा (ETV Bharat)

सरकार का लक्ष्य, दिसम्बर तक हो जाएगा काम पूरा

मार्च 2026 तक ही 44 हजार 160 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता को धरातल पर उतार दिया गया है. इससे किसान लाभांवित हो रहे हैं. राज्य सरकार के रोडमैप के मुताबिक इस साल दिसंबर तक 87 हजार 433 हेक्टेयर और दिसंबर 2027 तक कुल 1 लाख 54 हजार 693 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का इंतजाम हो जाएगा. इस तरह 5 जिलों कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना के 1.85 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई का टारगेट पूरा होगा.

Last Updated : July 17, 2026 at 4:18 PM IST

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