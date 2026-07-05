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कटनी के टनल प्रोजेक्ट में EOW की एंट्री, राव उदय प्रताप बोले-लोकायुक्त की रिपोर्ट के बाद एक्शन

अतिरिक्त भुगतान पर उठे गंभीर सवाल गौरतलब है कि, CAG रिपोर्ट में लगभग 53 करोड़ रुपये के नियम-विरुद्ध लाभ और 39.60 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भुगतान पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं. शिकायत 95 पन्नों की है और उसके साथ 18 महत्वपूर्ण दस्तावेज संलग्न बताए गए हैं, जिनमें अनुबंध, भुगतान रिकार्ड और बैंक गारंटी से संबंधित कागजात शामिल हैं. हालांकि कटनी जिले के प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही है.

कटनी: मध्य प्रदेश के कटनी जिले की चर्चित बरगी डायवर्जन टनल परियोजना के अब आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) की गहन जांच के घेरे में आ जाने का मामला सामने आया है. स्लीमनाबाद पहुंची EOW टीम ने परियोजना से संबंधित कार्यालयों और साइट पर दस्तावेजों तथा रिकॉर्ड की तलाशी शुरू कर दी है. यह कार्रवाई एक व्यापक शिकायत और हालिया CAG (कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल) की रिपोर्ट के आधार पर तेज होना बताई जा रही है. कुल मिलाकर करीब 100 करोड़ रुपये की कथित अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है.

धन का दुरुपयोग होने की आशंका

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि, परियोजना के दौरान बैंक गारंटी जब्त नहीं की गई और कई प्रक्रियागत नियमों का पालन नहीं किया गया. जिससे सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होने की आशंका व्यक्त की जा रही है. बहरहाल EOW की प्रारंभिक कार्रवाई में साइट और परियोजना कार्यालयों से पेमेंट व अनुबंध से जुड़े रिकॉर्ड की कुर्की और सत्यापन शामिल है. टीम ठेकेदारों और परियोजना से जुड़े अधिकारियों से पूछताछ कर रही है तथा प्राप्त दस्तावेजों की मिलान प्रक्रिया कर रही है.

जांच के दायरे में परियोजना के कार्यादेश, अतिरिक्त भुगतान के आदेश और बैंक गारंटी रिकार्ड्स प्रमुख रूप से देखे जा सकते हैं. हालांकि जांच अधिकारी यह स्पष्ट कर चुके हैं कि अभी तक किसी भी पक्ष के प्रति आरोप तय नहीं किए गए हैं और सबूतों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी.

EOW और लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद होगा एक्शन

इस मामले पर प्रदेश के परिवहन, स्कूल-शिक्षा और कटनी जिले के प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि, ''EOW और लोकायुक्त की जांच पूरी होने पर जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.'' उन्होंने माना कि, ''CAG रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दे गंभीर हैं, परन्तु अंतिम परिणति केवल औपचारिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगी.'' मंत्री ने प्रशासनिक सह-संयोजन और जांच को निर्णायक समर्थन देने की भी बात कही ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही हो सके.

स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि, वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर अनुशासनात्मक व कानूनी कदम उठाए जाएंगे. ठेकेदारों के जवाब और परियोजना के तकनीकी पहलुओं की स्वतंत्र समीक्षा भी चल रही है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि भुगतान और कार्य-निर्धारण नियमों का पालन हुआ था या नहीं. प्रचारित आरोपों और CAG की टिप्पणियों के मद्देनजर स्थानीय जनता और राजनैतिक गलियारों में भी बयानबाज़ी तेज हो गई है. जांच प्रगति पर निर्भर करते हुए अगले कुछ हफ्तों में और खुलासे होने की आशंका लगाई जा रही है.