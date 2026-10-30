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ऊर्जाधानी में ऊर्जा भरेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, कटनी से सिंगरौली की दूरी होगी कम

कटनी से सिंगरौली की दूरी होगी कम ( ETV Bharat )

सागर: मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक, खनिज संपदा और कोल रेलवे नेटवर्क की कड़ी कही जाने वाली कटनी देश की ऊर्जाधानी सिंगरौली से शानदार फोरलेन एक्सप्रेस वे के तहत जुड़ने जा रहा है. इस एक्सप्रेस वे का डीपीआर तैयार होने का काम शुरू गया है और भूमि अधिग्रहण के लिए सर्वे का काम भी चल रहा है. प्रोजेक्ट इस तरह तैयार किया जाएगा, जिसमें कटनी और सिंगरौली के बीच की दूरी करीब 67 किमी कम होने जा रही है. दूरी कम होने और फोरलेन एक्सप्रेस वे के निर्माण के बाद दोनों शहरों के बीच सफर में लगने वाला वक्त आधा हो जाएगा.

ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट महाकौशल, बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़ने का काम करेगा. कोल रेल नेटवर्क की रफ्तार बढ़ाने के साथ औद्योगिक विकास को मजबूती देगा.