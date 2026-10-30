ऊर्जाधानी में ऊर्जा भरेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, कटनी से सिंगरौली की दूरी होगी कम
मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी होगी स्ट्रांग, कटनी और सिंगरौली के बीच बनने जा रहा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, डीपीआर हो रहा तैयार. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 8:39 PM IST
सागर: मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक, खनिज संपदा और कोल रेलवे नेटवर्क की कड़ी कही जाने वाली कटनी देश की ऊर्जाधानी सिंगरौली से शानदार फोरलेन एक्सप्रेस वे के तहत जुड़ने जा रहा है. इस एक्सप्रेस वे का डीपीआर तैयार होने का काम शुरू गया है और भूमि अधिग्रहण के लिए सर्वे का काम भी चल रहा है. प्रोजेक्ट इस तरह तैयार किया जाएगा, जिसमें कटनी और सिंगरौली के बीच की दूरी करीब 67 किमी कम होने जा रही है. दूरी कम होने और फोरलेन एक्सप्रेस वे के निर्माण के बाद दोनों शहरों के बीच सफर में लगने वाला वक्त आधा हो जाएगा.
ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट महाकौशल, बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़ने का काम करेगा. कोल रेल नेटवर्क की रफ्तार बढ़ाने के साथ औद्योगिक विकास को मजबूती देगा.
प्रोजेक्ट का डीपीआर तैयार होने के बाद सर्वे शुरू
मध्य प्रदेश सरकार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जरिए प्रदेश के औद्योगिक विकास का भरपूर ध्यान रख रही है. इसी कड़ी में एमपीआरडीसी प्रमुख औद्योगिक शहर और कोल रेल नेटवर्क में अहम भूमिका निभाने वाले कटनी को देश की उर्जाधानी के रूप में पहचान रखने वाली सिंगरौली को फोरलेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे से जोड़ने का काम कर रहा है. प्रोजेक्ट का डीपीआर तैयार होने के साथ-साथ जमीन का सर्वे शुरू हो गया है.
फिलहाल इन दोनों शहरों के बीच की दूरी करीब 300 किमी है, जो इस ग्रीनफील्ड फोरलेन एक्सप्रेस वे के अस्तित्व में आने के बाद 232 किमी रह जाएगी. इस तरह इन दोनों शहरों के बीच 67 किमी की दूरी कम हो जाएगी. इन दोनों शहरों के बीच सफर में 5-6 घंटे का समय लगता है, जो भविष्य में 2-3 घंटे में पूरा होगा. ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर के तौर पर तैयार होगा. कटनी से मैहर, रीवा और सीधे होते हुए सिंगरौली तक जाएगा.
बुंदेलखंड, बघेलखंड और महाकौशल के साथ यूपी से कनेक्टिवटी
इस प्रोजेक्ट के अस्तित्व में आने के बाद कटनी के जरिए मध्य प्रदेश के तीन अंचल फोरलेन एक्सप्रेस वे से कनेक्ट हो जाएंगे. जिनमें बुंदेलखंड, बघेलखंड और महाकौशल होंगे. इसके अलावा ये पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी व प्रयागराज तक शानदार कनेक्टिवटी देने वाला एक्सप्रेस वे होगा. ये फोरलेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे तैयार हो जाने के बाद वाराणसी-शक्तिनगर फोरलेन हाईवे से भी सीधे तौर पर जुड़ जाएगा.
प्रोजेक्ट की मौजूदा स्थिति
एमपीआरडीसी द्वारा इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है. प्रोजेक्ट के डीपीआर के लिए आर्टिफैक्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, हाईवे इंजीनियरिंग कंसल्टेंट, लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स और ट्रांसिस कंसल्टिंग ने रिपोर्ट तैयार की है. इसके बाद जो रूट तय होगा, उसके अनुसार डीपीआर तैयार कर फायनल रूट तय किया जाएगा. इसके साथ जमीनों के अधिग्रहरण की सूची तैयार होगी और फिर भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण का काम शुरू होगा.
- 92% काम पूरा, रफ्तार से दौड़ेंगे वाहन, मालवा निमाड़ एक्सप्रेसवे से महाकाल-ओंकारेश्वर का सुपरफास्ट सफर
- मध्य प्रदेश में 6 एक्सप्रेस वे, मध्यभारत विकास पथ से 13 जिलों की कनेक्टिविटी, घंटों का सफर मिनटों में
क्या कहते हैं जिम्मेदार
पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि कटनी और सिंगरौली हमारे दो ऐसे जिले हैं, जो औद्योगिक विकास, उर्जा और रेल नेटवर्क के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है. कटनी महाकौशल, बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़ने में अहम भूमिका निभाता है. कटनी को लाइमस्टोन सिटी तो सिंगरौली को ऊर्जाधानी कहा जाता है और देश भर में कोयला आपूर्ति के लिए सिंगरौली का बड़ा नाम है.
फिलहाल इन दोनों जिलों के बीच की दूरी करीब 300 किमी है, अब जो फोरलेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है. उसमें ये दूरी करीब 60 किमी से ज्यादा कम होने जा रही है. इस प्रोजेक्ट के आकार लेने के बाद दोनों शहरों के बीच सफर का समय आधा रह जाएगा. करीब 3 घंटे में आसानी से एक शहर से दूसरे शहर पहुंच सकेंगे."